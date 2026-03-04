ディズニー＆ピクサー映画『マイ・エレメント』が2026年3月12日（木）夜9時よりTBSにて地上波初放送となることがわかった。「ピクサーの世界展」日本開催記念。

2023年に日本で劇場公開され、観客動員200万人超のヒットを記録。週末興行収入が前週を上回る“逆転ヒット”現象も巻き起こした話題作。

日本版では、アツくなりやすくて家族思いの火の女の子・エンバー役を川口春奈、底抜けに優しくて涙もろい水の青年・ウェイド役を玉森裕太が声優を務めた。正反対のふたりが織りなす、ぎこちなくも愛おしい掛け合いが見どころ。





舞台は、火・水・土・風の4つのエレメント（元素）たちがともに暮らす“エレメント・シティ”。街の中心には、ウォータースライダーが付いた遊び心満点の建物や、たくさんの植物で覆われた自然あふれるビルなど、各エレメントの特性を象徴するユニークな建物がそびえ立つ。ワクワクするような魅力にあふれる街だが、ここにはあるルールがあった。それは、「違うエレメントと関わらない」ということ。

火の女の子・エンバーは、火の街から出ることなく、父の店を継ぐ夢に向かって頑張っていた。しかしある日、自分とは正反対の自由な心をもつ水の青年・ウェイドと偶然出会い、運命が大きく動き出す。「火」と「水」は、触れ合えばお互いを消してしまうかもしれない危険な関係。それでも、ウェイドの優しさに触れるうち、エンバーの心は少しずつ解きほぐされていく。互いに惹かれ合いながらも、物理的な壁に阻まれるふたりの恋。ウェイドと過ごすことで初めて世界の広さを知ったエンバーは、ふと自分の新たな可能性を考え始める。「私の本当にやりたいことって……？」

ピクサー史上最もロマンティックとの呼び声高い物語。手を取り合うことさえできない正反対のふたりの心が触れ合う時、色鮮やかな奇跡が起こる。

2026年3月20日（金・祝）からは、東京（豊洲）ＣＲＥＶＩＡ ＢＡＳＥ Tokyo（クレヴィアベース トーキョー）にて「ピクサーの世界展」が開催。世界中の人々を魅了してきたピクサー・アニメーション・スタジオの作品の世界を、圧倒的なスケールとクオリティで再現し、誰もが物語の主人公になりきれる没入型体験イベント。

スペイン（バルセロナ）、ブラジル（リオデジャネイロ）、韓国（ソウル）、イギリス（ロンドン）など、世界7カ国9都市を巡回し、これまでに累計250万人以上を動員中だ。

用意された28万枚のチケットがわずか2日間で完売。その後もチケットを求める多くの声を受け、開催期間を10月12日（月・祝）まで延長することが決定。

6月～8月分は3月12日（木）ひる12時から、9月～10月分は3月19日（木）ひる12時から販売開始。3月開催分の公式リセールの実施も3月6日（金）午前10時より受付開始。



『トイ・ストーリー』や『モンスターズ・インク』『ファインディング・ニモ』といった世代を超えて愛される名作から、『マイ・エレメント』や『リメンバー・ミー』『インサイド・ヘッド』などの近年の話題作まで、２４以上の等身大のキャラクターたちが、映画の世界から飛び出し、リアルなセットで皆様をお迎えする「ピクサーの世界展」。子どもも大人も冒険心をくすぐられる、ピクサー映画の世界を旅することができる。