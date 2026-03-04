阪神29歳助っ人左腕は「エグすぎる…」圧巻の156キロ連発「ほぼローテ確定だろ」「完全にバレちゃったやつ」
ルーカスは1回完全投球と安定感あるピッチングが光った（C）産経新聞社
投手王国の阪神にまた楽しみな戦力、156キロ連発も話題
リーグ連覇を狙う藤川阪神に新戦力の存在が注目されている。
3月3日に行われた侍ジャパン強化試合（京セラドーム大阪）の5回から3番手で登板したのは新戦力のイーストン・ルーカス。
先頭の牧秀悟にすぐさま156キロを連発。猛虎ファンをうならせた。結局チェンジアップで空振り三振を奪うと続く源田壮亮にはスイーパーで左飛に打ち取る。中村悠平にもチェンジアップで右飛に仕留め、1回完全デビューを果たした。
身長191センチの長身から繰り出される角度のある直球に変化球のコンビネーションも抜群、新戦力がベールを脱ぐと早速SNS上でも意見があふれた。
ルーカスの好投には「エグすぎないか…」「度肝を抜かれた」「ほぼローテ確定だろ」「連覇のキーマン」「完全にバレちゃったたやつ」「申し分ないピッチャー」と希望に満ちたコメントが飛び交った。
阪発先発左腕といえば、侍ジャパン強化試合でも先発した伊藤将司、大竹耕太郎、高橋遥人、若手でも伊原陵人、門別啓人など充実の布陣が光る。
果たしてリーグ連覇をしっかり見据える藤川球児監督がどのようにチームに組み入れていくのか。投手王国にまた新たな楽しみが増えそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
