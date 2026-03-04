「HG 1/144 リゲルグ（ユニコーンVer.）」など「機動戦士ガンダムUC」関連再販ガンプラがプレバンにて3月4日11時より予約開始
3月4日11時より予約開始 【HG 1/144 リゲルグ（ユニコーンVer.）（再販）】 7月 発送予定 価格：2,750円 【MG 1/100 MSA-003 ネモ ユニコーンデザートカラーVer. （再販）】 7月 発送予定 価格：3,850円 【MG 1/100 MSA-003 ネモ ユニコーンカラーVer.（再販）】 7月 発送予定 価格：3,850円
7月 発送予定
7月 発送予定
7月 発送予定
BANDAI SPIRITSは、通販サイト「プレミアムバンダイ」にて「機動戦士ガンダムUC」関連の再販ガンプラ3商品を3月4日11時より予約受付を開始する。
今回の再販ガンプララインナップは「HG 1/144 リゲルグ（ユニコーンVer.）」、「MG 1/100 MSA-003 ネモ ユニコーンデザートカラーVer. 」、「MG 1/100 MSA-003 ネモ ユニコーンカラーVer.」の3商品。発送はそれぞれ7月を予定している。
HG 1/144 リゲルグ（ユニコーンVer.）（再販）
7月 発送予定
価格：2,750円
MG 1/100 MSA-003 ネモ ユニコーンデザートカラーVer. （再販）
7月 発送予定
価格：3,850円
MG 1/100 MSA-003 ネモ ユニコーンカラーVer.（再販）
7月 発送予定
価格：3,850円
(C)創通・サンライズ