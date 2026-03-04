◇WBC強化試合 日本5-4阪神(3日、京セラドーム)

侍ジャパンは大会前最後の強化試合で阪神に勝利。日本は3月6日にWBC初戦のチャイニーズ・タイペイ戦を迎えます。

初回に5階席に飛び込む先制弾を放った鈴木誠也選手は「久々に日本のファンの皆さまの前でホームランを打ててすごく嬉しかったです」とコメント。「感触は良かったんですけど、まさかあそこまで飛んでるとは思わなかったので、皆さんが喜んでくれたので良かったです」と振り返りました。

本戦に向けた強化試合については、「2試合しか強化試合がないということだったので、とにかく試合に出てたくさん球を見て守備に就いて本戦に向けてしっかり準備できれば良いなと思っていたので、すごく良い2試合ができたと思います」と話しました。

前回大会はケガで出場できなかった鈴木選手。「すごく悔しかったですし、皆さんにすごく迷惑をかけたので、今回のWBCはしっかり自分の力を出して皆さんの期待に応えられるようにっていう思いで今までやってきたので、頑張りたいと思います」と思いを明かしました。

今回久しぶりに侍ジャパンのユニフォームに袖を通し、「すごく興奮しますし、ジャパンのユニフォームを着るというのはすごく特別なことなので、1日1日を大切に噛みしめて、ジャパンのために頑張りたいなと思います」と意気込みました。

チームは選手たちで食事会も実施。チームの雰囲気については、「最初は大谷“様”に皆さん緊張してなかなか話せなかったので、『同じ人間なんだよ』っていうのを後輩のみんなに伝えてチームがすごく良い雰囲気になったと思うので、良い大会になると思います」と、同学年の大谷翔平選手をいじりつつ、結束を高めたことを明かしました。

また後輩選手との関わりについては、「若い選手がたくさん入ってきていて、僕も知らない選手もたくさんいたので、そういう選手たちとコミュニケーションしたりとかどんなことを教えるのかを話すのは僕も勉強になりますし、すごく良い時間になっていると思うので、しっかり皆で力を合わせて最後まで世界一を目指して頑張りたいなと思います」とコメント。

「すごく楽しみにしていると思いますし、今日の声援もすごく大きくて気持ちが高ぶって、何言ってるか分かんなくなってきたんですけど、皆さんが楽しみにしていると思うので、皆さんの期待に応えられるように2連覇目指してチーム一丸となって頑張っていきたいと思いますので、まだまだ声援が小さくてちょっと寂しかったので、本戦はもっともっと盛り上がって頑張っていきたいなと思います。ありがとうございました」とさらなる声援を呼びかけました。