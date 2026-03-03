女優の綾瀬はるかが３日、都内で行われたキリンビールによる「『キリングッドエール』５０００万本突破！“大反響”御礼発表会」に出席した。

白いワンピース姿で登場した綾瀬は、昨年１０月に発売された同商品のヒットを祝して乾杯の発声を行った。「素直にうれしい。これだけ日本中の皆さんに飲んでいただいて、笑顔になっていただいた瞬間があると思うと感謝です」と喜んだ。

綾瀬は３人組バンド「Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥ」が書き下ろした楽曲「ＧＯＯＤ ＤＡＹ」に乗せた、この日放送開始の新ＣＭに出演。３人に加えて浜辺美波、鈴木亮平と共演した撮影を振り返り「皆さんに会うのが３、４回目だった。ちょっとずつ仲良くなってきた感じがありましたよね。盛り上がって、その雰囲気が映し出された映像になっている」と手応えを見せた。

鈴木からは「綾瀬さんが変な人だったのも分かった」とまさかの暴露も。漢字のサインを羨ましがった綾瀬が「私、（サインが）アルファベットだから子供っぽいんだよね」と言ったエピソードを振り返り、「でも綾瀬さん、サインの最後に熊の顔を描いてるんですよね。それが多分子供っぽいんですよね」とツッコミ。これに綾瀬は思わず赤面した。

「Ｍｒｓ．」の大森元貴からも「綾瀬さんはナチュラルで天然な方なので、それが撮影に生きてます」と天然キャラを絶賛されていた。