auもメーカー版のスマホを販売するブランド「au Flex Style」を立ち上げ！Nothing Phone (4a)などを取り扱いKDDIおよび沖縄セルラー電話は15日、携帯電話サービス「au」においてオープン市場向けメーカー版（いわゆる「SIMフリーモデル」）のスマートフォン（スマホ）を販売するau公式ブランド「au Flex Style」を2026年4月15日（水）に提供開始するとお知らせしています。auでは従来から公式アクセサリーブランド「au +1 collecti