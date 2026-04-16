安定的な皇位継承をめぐり、衆参両院の議長や各党の代表者らが1年ぶりに協議し、森衆議院議長は今の国会での皇室典範改正に意欲を示しました。【映像】森衆院議長「今国会中に皇室典範改正案の成立にまで」森衆院議長「今国会中に皇室典範改正案の成立にまでこぎつけたいと考えており、そのためにもできるだけ速やかに立法府の総意を取りまとめたいと」各党は女性皇族が結婚後も皇室に残る案と旧宮家の男系男子を養子に迎える