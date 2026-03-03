カメレオン・ライム・ウーピーパイが、新曲「ゆけ！ぷしゅぷしゅ」を本日3月3日に配信リリースした。

本楽曲は、テレビ東京系の乳幼児向け番組『シナぷしゅ』の“3月のつきうた”として書き下ろされたもの。3月2日放送の本番組よりオンエアがスタートしており、約1カ月間にわたりオンエアされる予定だ。

また本楽曲は、Chi-が身近な人に協力を仰いで集めた可愛い赤ちゃんの声をサンプリングしビートを構築した、グルーヴィでキュートな1曲。〈ふしぎ こうしん さあ！すすめ〉という歌詞の通り、“赤ちゃんビート”に乗せて行進したくなるようなポップチューンに仕上がっている。

さらに、本番組の公式YouTubeチャンネル『シナぷしゅch』では、アニメーション作家の平松悠が手がけた本楽曲のアニメーション映像も公開された。映像では、番組メインキャラクターのぷしゅぷしゅが歌詞に合わせて自在に変化。シュールかつポップな表現で世界観を広げる映像となっている。

＜Chi-（カメレオン・ライム・ウーピーパイ） コメント＞

身近な友人の赤ちゃんや親族に協力してもらい、その可愛い声をサンプリングしてビートを創りました。とっても頑張って録ってくれたので制作が最高に癒しの時間になりました。遊び心しか詰まってない最高の曲になりました。映像はアニメーション作家の平松悠さんが手掛けたシュールでポップでお洒落で、なにより可愛くて最高です！3月よろしくお願いします！

