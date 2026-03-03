女子プロのスポンサーが消えた？笹生優花に起こったまさかの事態

今年の米LPGA開幕戦「ヒルトン・グランドバケーションズTOC」は練習日から大寒波に見舞われ、最終日は寒さのために中止となって３日間のスコアで勝敗が決し、ネリー・コルダが優勝した。この寒波は大会前にも米南部を襲い、大きな影響を与えていた。

大会前の日曜（1月25日）と月曜（26日）はテキサス州ダラスでも雪となり、ダラス・フォートワース国際空港を発着する便に多くの欠航・遅延が発生した。中でも同空港を拠点とするアメリカン航空は大きな影響を受けたのだが、その直撃を食らったのがダラス在住の笹生優花だった。

「スポンサーさんには申し訳ない」女子プロを襲った悲劇

初日の笹生優花

大会会場のあるオーランドへ移動する日曜に遅延が発生。受付カウンターでスーツケースとゴルフバッグを預けた後に欠航が決まったことにより、預け入れ荷物は預けたままとなってしまい、一旦自宅へ戻った。

初日の笹生優花

父・正和さんによると、「混乱も長引きそうなので、ダラスからオーランドへ車で移動することも考えたが、雪と氷に覆われて危険な道路状況を考えると運転は避けた方が良い」と自宅待機。その後、火曜には飛行機は飛び始め、会場のあるオーランドに入ったのは火曜の夜。ただ、預け入れた荷物のうち届いたのはゴルフバッグだけで、スーツケースは遅延したままだった。

初日の笹生優花

水曜に会場に来た笹生はスポンサーロゴの入っていない私服で会場入りしたが、キャディーバッグにキャップとシューズは入れていたので、練習だけは始められたのは不幸中の幸い。しかし、待てど暮らせどスーツケースは届かない。最終的にオーランド空港へスーツケースが届いたのは二日遅れの木曜夕方。つまり、初日のラウンド後だった。

2日目の笹生優花

初日、笹生はキャップ以外にスポンサーロゴのない状態でプレーを余儀なくなれたが、これは笹生にはどうすることもできない状況とあって、正和さんも「スポンサーさんには申し訳ないんだけど、こればっかりはどうすることもできないし、説明するしかない」と困り顔だった。二日目からはしっかりとスポンサーロゴの入ったウェアでプレーできた笹生には笑顔も戻った。

2日目の笹生優花

一般の人なら、服が届かなければ現地で調達すればなんとなるものだが、選手となるとどんな服でもいいというわけではない。奇しくも、昨年のちょうどこの時期に笹生が日本人選手の中で最も多くのスポンサーロゴを装着しているという記事を小欄で紹介したばかりだったが、今年、同じ時期に同じ笹生をこんなふうに記事にすることになるとは思いもしなかった。

2日目の笹生優花

これの何かの巡り合わせと思い、今後も笹生に注目していきたい。

フォトグラファー 田辺安啓 （通称JJ）

●たなべ・やすひろ／1972年生まれ、福井県出身。ニューヨーク在住。ウェストバージニア大学卒業後、ゴルフコース、テレビ局勤務を経験し、ゴルフを専門とするフォトグラファーに転身。ツアーのみならず、コースやゴルフ業界全般に関わる取材も行なっている。