【iPad Air（M4）】 3月11日 発売予定 価格： 11インチモデル 98,800円～ 13インチモデル 128,800円～

Appleは、タブレット端末「iPad Air」の新モデルを発表した。3月11日発売予定で、価格は11インチモデルが98,800円から、13インチモデルが128,800円から。予約注文は3月4日午後11時15分より。

新型「iPad Air」は、筐体はそのままSoCに「M4」を搭載し、前世代のモデルと比較してパフォーマンスが最大30%向上しているほか、ユニファイドメモリの容量が12GB（前世代は8GB）へと増量されている。また、ワイヤレスネットワークチップはAppleの「N1」、セルラーモデルの通信モデムはAppleの「C1X」へと刷新された。

M4﻿チ﻿ッ﻿プは、3つの高性能コアと5つの高効率コアを持つ8コアCPUを積んでおり、高速なグラフィックス性能を発揮する。読み込みは一段と高速になっており、ゲームの反応も軽快になる。また、ハードウェアアクセラレーテッドレイトレーシングにも対応しており、ゲーム内の光や影、反射があざやかに表現される。

