態度の悪さは「幼児性」の表れ。不機嫌で人を操ろうとする相手に絶対してはいけないこと

カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【なぜ私だけ？】あなたにだけ態度が悪い『幼児性が強い人』の心理と対処法」と題した動画を公開した。特定の相手にだけ攻撃的になる人物の心理的背景を「幼児性」と定義し、そのメカニズムと具体的な対処法について解説している。



Ryota氏はまず、特定の相手にだけ態度が悪くなる理由について「あなたを気にしているからだ」と指摘する。その根底には劣等感や「この人なら甘えてもいい」という依存心があり、態度の悪さは「私を構ってほしい」「不満を解消してほしい」という歪んだコミュニケーションであると説明した。これは子供が不機嫌になることで親の気を引こうとする行動と同じ原理である。そのため、相手の機嫌を取ろうとして要求に応えてしまうと、「この人はお母さん役だ」「何を言ってもいい」と誤った学習をさせ、行動がエスカレートする危険性があると警鐘を鳴らす。



動画では、職場における具体的なトラブルへの対処法も語られた。仕事を覚えようとしない部下や、周囲に嘘を吹聴してターゲットを孤立させようとする人物に対しては、「相手を変えることはできない」という前提に立つべきだとRyota氏は説く。その上で、毅然と証拠を集めて周囲に根回しをする、あるいは淡々と自己成長を続けて相手が見下せないほどの実力差をつけるといった、感情を排したドライで現実的な対応策を推奨した。



Ryota氏は最終的に、理不尽な態度の悪さは精神的な成熟度が低い「幼児性」の表れであると結論付けた。相手の不機嫌を真に受けて思い悩むのではなく、「子供が駄々をこねているのだ」と客観的に捉えて心理的な距離を置くことが、自分自身の精神衛生を守る上で最も重要である。