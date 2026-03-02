2月28日、「嵐」の大野智が5月末でSTARTO ENTERTAINMENTを退所することを発表した。嵐のラストライブが迫るなか、大きな決断を下した大野だが、5人の“テレビ出演”に注目が集まっている。

大野はSTARTO社公式サイトで、《14歳からこの世界に入り、約32年間、事務所の方々、そして関わってくださったすべての関係者スタッフの皆さま、長い間大変お世話になりました》と、関係各所への感謝の思いをつづった。

「2020年末でグループでの活動を休止した嵐ですが、ほかの4人が個々でドラマやバラエティ番組で活躍するのに対し、大野さんは芸能活動もしておらず、今後の動向が注視されていました。嵐は3月13日から5月31日まで開催するツアーをもって活動終了するため、大野さんは最後の公演を終えると同時に事務所を辞めることになります」（スポーツ紙記者）

ラストツアーが迫るなかでの大野の退所発表はファンに衝撃を与えた。一方で、Xでは

《嵐…もうこのままテレビは出ないのかしら、5人揃って嵐として。やりたい局はいくらでもあるだろうけど、テレビは受けないのかしら》

《テレビで嵐のわちゃわちゃをたくさん観たいっす》

《最後にテレビで大野くん見たいです》

など、嵐のテレビ出演を求める声があがっている。

「嵐のツアーは最後ということもあり、非常に高い倍率だったようで、残念な結果になったファンも多かったようです。活動休止から5年が経ちましたが、5人そろってのテレビ出演はないため、ライブに当たらなかったファンは、嵐の姿を見れないまま終わる可能性も出ています」（芸能記者）

活動終了まで残り2カ月と迫り、3月4日には約6年ぶりの新曲で最後のデジタルシングル『Five』をリリースすることが決まっている。集大成に向けた準備に追われるが、2020年の活動休止前との違いも見えているようだ。

「2020年はコロナ禍の影響はありつつも、大型音楽番組やバラエティ番組、そして『第71回NHK紅白歌合戦』と、テレビに出ずっぱり状態でした。一方で、2025年5月に活動終了を発表して以降、ファンクラブ以外では、5人そろった姿を見る機会は激減しています。

大野さんは2024年の『NEWSポストセブン』であごひげを生やし、ふっくらと“ワイルド激変”した姿がキャッチされました。ただ、2026年1月の嵐公式Xに投稿した5人の集合写真では、大野さんは顔周りがすっきりした爽やかな姿で、活動終了に向けた“仕上がりビジュ”がファンから好評だったのです。しばらく表舞台から遠ざかっていた大野さんのテレビでのお披露目を望む向きもあるのだと思われます」（同前）

5月までに、嵐全員がそろった姿をテレビで見られる日は来るか。