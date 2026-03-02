この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

沖縄の空を支える「JTA（日本トランスオーシャン航空）」が、ついに悲願の国際線定期便（那覇ー台北線）を開設しました。JALグループの一員として、これまで石垣や宮古などの離島路線や本土路線を専門に担ってきた同社が、満を持して海外へと翼を広げたのです。その記念すべきフライトの様子を、人気トラベルYouTuberのおのだ氏が詳細にレポートします。



朝6時過ぎ、まだ静まり返った那覇空港国際線ターミナルにおのだ氏の姿がありました。搭乗するのはJTA301便。チェックインカウンターにはお馴染みのJTAロゴが並びますが、国際線としての手続きにはどこか新鮮な緊張感が漂います。JALグループならではの安定した地上サービスを受けつつ、スタッフからは「現地の天候次第では那覇に引き返す可能性がある」という条件付き運航の案内もありましたが、無事に手続きを終えて出国審査へと向かいました。



搭乗までの時間は、那覇空港国際線エリアに唯一存在するラウンジで過ごします。JALグループの強みとして、JALのステイタス（JGC）を保持していれば、JTAの国際線利用時でもこのラウンジをフル活用できるのは大きなメリットです。室内には「ちんすこう」やカップ麺、アルコール類が用意されており、沖縄らしい出発前のひとときを落ち着いて楽しむことができます。



いよいよ44番ゲートから機内へ。使用機材はボーイング737-800型機で、普段は国内線で運用されている機体そのものです。機内へ一歩足を踏み入れると、JALグループらしい丁寧さとJTA独自の温かさが混じり合った挨拶が迎えてくれます。今回おのだ氏が選んだのは「プレミアムエコノミー」。国内線では「クラスJ」として親しまれている座席ですが、国際線では上位クラスとして特別なサービスとともに提供されています。



しかし、機内を見渡すと驚きの光景が広がっていました。エコノミークラスは台湾からの観光客を中心に半分以上の席が埋まっているものの、プレミアムエコノミーはおのだ氏を含めてわずか2名。ほぼ貸切状態という、滑り出しとしては少し寂しい客入りとなっていました。



離陸後、安定飛行に入るとすぐに機内サービスが始まります。飛行時間は実質1時間強という短距離路線ですが、プレミアムエコノミーではアルコールを含むドリンクサービスと、軽食が提供されます。運ばれてきたのは、JTAオリジナルのサンドイッチとタルト、そして高級ミネラルウォーターのエビアンです。おのだ氏は「JAL本体の国際線とはまた違う、手作り感のあるクオリティが素晴らしい」と絶賛。さらに、国内線機材の強みである「機内Wi-Fiの無料開放」も全クラスで継続されており、空の上でも快適にインターネットを利用できる環境が整っていました。



窓の外に台湾の島影が見えてくると、あっという間に着陸のアナウンスが流れます。那覇を朝8時に出発し、時差の関係で現地時間も8時45分に到着するというスケジュールは、1泊2日の弾丸旅行でも現地の滞在時間を最大限に確保できる、非常に効率的なダイヤ設定です。



無事に台北・桃園国際空港に到着したおのだ氏は、今回のフライトをこう振り返ります。「サービス内容もスケジュールも文句なし。ただ、やはりプレミアムエコノミーの空席が目立ったのは気になります。JALグループとしての信頼感は抜群ですが、沖縄の人にどれだけこの新路線の魅力が浸透するかが、今後の成功の鍵になるでしょう」。



沖縄の離島の隣に「台北」が並ぶ新しい空の地図。JALグループの「沖縄の翼」が描く国際線の未来は、まだ始まったばかりです。