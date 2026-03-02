【無印良品】ピンクがかわいすぎおうちカフェが一瞬で映える＆ちゃんとおいしい「桜ドリンク」3選

無印良品では、毎年人気の季節限定桜シリーズとして、お菓子だけでなくドリンク商品も登場しています。春の訪れを感じる香りや味わいを取り入れたドリンクは、おうち時間のティータイムやお花見のおともにもぴったりです。

今回は、特におすすめの3つを紹介します。ドリンクから春気分を楽しんでみて。

桜の風味でとっても癒される...

●おうちで味わうカフェメニュー ふんわり桜ラテ（390円）

塩漬けした桜の葉と、花にホワイトチョコレートのまろやかなコクを合わせた、春らしい香りが楽しめるドリンクです。桜のやさしい風味とクリーミーな泡立ちが特徴で、ミルクやお湯で手軽に作れる粉末タイプなのもポイントです。

SNSには「販売終わる前にいっぱい買っとこ」「これガチでうまいわ！」「牛乳で割ったらさらに濃厚でおいしい」といったコメントが。春のお菓子のお供や、おうちカフェタイムにぴったりの一杯です。

●桜グリーンティー（390円）

桜の花と葉をブレンドした、桜もちのような香りが特徴の緑茶。鹿児島県産のオーガニック茶葉を使用していて、ティーバッグタイプで手軽に淹れられます。桜シリーズのスイーツとの相性もよく、春のティータイムやリラックスタイムにぴったりですよ。

「毎年買って愛飲してる」「フレーバーティーは苦手なのに、これはほんと桜餅の葉のような香りが好き」「桜がふんわり香って温まる〜〜」とSNSでも評判。ゆったりと味わいながら飲みたいお茶です。

●おうちで味わうカフェメニュー 桜＆白桃（390円）

塩漬けした桜の葉と、ほどよい甘さの白桃果汁を合わせた季節限定ドリンク。香り豊かで春らしい組み合わせが楽しめます。炭酸水やお湯で割っても美味しく、アレンジの幅も広いのが魅力です。お花見やピクニックのお供にもおすすめのです。

SNSには「おいしいし淡いピンクがめっちゃ映える」「開発してくれてありがとうございます！」「これはリピ確定！めちゃくちゃハマります」といったコメントが。お気に入りのグラスで楽しんでみて。

おうちカフェやお花見のお供に取り入れれば、春気分がぐっと高まるラインアップです。どれも期間限定なので、気になる人は早めにチェックしてみてくださいね。

※価格はすべて税込みです。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部