フランクフルトvsフライブルク スタメン発表
[3.1 ブンデスリーガ第24節](コメルツバンク・アレーナ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 40 カウア・サントス
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
DF 21 ナサニエル・ブラウン
DF 34 ナムディ・コリンズ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 19 ジャン・マテオ・バオヤ
MF 25 アルノー・カリムエンド
MF 27 マリオ・ゲッツェ
FW 9 ヨナタン・ブルカルト
控え
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
DF 2 E. Baum
DF 41 F. Doumbia
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 15 エリス・スキリ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 20 堂安律
MF 31 L. Arrhov
FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab
監督
アルベルト リエラ
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 28 マティアス・ギンター
DF 29 フィリップ・トロイ
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 43 ブルーノ・オグブス
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 14 鈴木唯人
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 5 アントニー・ユング
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 65 K. Steinmann
MF 27 ニコラス・ヘフラー
MF 69 R. Tarnutzer
FW 7 デリー・シャーハント
FW 22 シリアケ・イリエ
FW 26 マクシミリアン・フィリップ
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
