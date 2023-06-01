[3.1 ブンデスリーガ第24節](コメルツバンク・アレーナ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 40 カウア・サントス

DF 4 ロビン・コッホ

DF 5 オーレル・アメンダ

DF 21 ナサニエル・ブラウン

DF 34 ナムディ・コリンズ

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 19 ジャン・マテオ・バオヤ

MF 25 アルノー・カリムエンド

MF 27 マリオ・ゲッツェ

FW 9 ヨナタン・ブルカルト

控え

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

DF 2 E. Baum

DF 41 F. Doumbia

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 15 エリス・スキリ

MF 18 マフムード・ダフード

MF 20 堂安律

MF 31 L. Arrhov

FW 29 A. Amaimouni-Echghouyab

監督

アルベルト リエラ

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 28 マティアス・ギンター

DF 29 フィリップ・トロイ

DF 30 クリスティアン・ギュンター

DF 43 ブルーノ・オグブス

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 9 ルーカス・ヘーラー

MF 14 鈴木唯人

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

FW 31 イゴール・マタノビッチ

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 5 アントニー・ユング

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

DF 65 K. Steinmann

MF 27 ニコラス・ヘフラー

MF 69 R. Tarnutzer

FW 7 デリー・シャーハント

FW 22 シリアケ・イリエ

FW 26 マクシミリアン・フィリップ

監督

ユリアン・シュスター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります