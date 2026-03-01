この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

鹿取義隆「ボールは持てるのに箸は痛い」現役時代の骨折が招いた意外な後遺症とイチローを封じた“魔球”の真相

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

つのだ式関節整体 角田紀臣YouTubeチャンネルが、「【現役時代を襲った手の痛み】鹿取義隆を悩ませた関節異常と脊柱管狭窄症による体の変化」と題した動画を公開。元プロ野球選手の鹿取義隆が登場し、現役時代に培った独自の「関節理論」やイチロー選手との対戦秘話、さらには現在の体を蝕む脊柱管狭窄症の影響について、角田紀臣と語り合った。



動画の前半では、鹿取氏の現役時代の活躍を振り返る。話題がイチロー選手を7打席ノーヒットに抑えた記録に及ぶと、氏は「僕の球が遅いので迷ったんだと思います」と謙遜。しかし、その裏にはスピードは出ないことを逆手に取り、「打たれてもヒットになる確率が低めのゾーンに収める」という緻密な計算があったことを明かす。また、イチローの打撃について「バットが面で出てくる」「僕の軌道に出てずっと合っていく」と表現し、天才打者の特異性を投手視点で解説した。



中盤では、現役時代の怪我に関する衝撃的なエピソードも披露された。鹿取氏は「僕は右半身をほとんど骨折している」と語り、手首やくるぶしを骨折した経験を告白。特に手首の骨折が治癒した際、「ボールを持つと痛くないが、小さいものを持つと痛い」という不思議な現象に見舞われたといい、「ボールは持てるのにお箸が持てない」と苦笑いしながら当時を振り返った。このエピソードに、角田氏も「選手の鑑」と驚きの声を上げている。



動画の後半では、現在の鹿取氏の悩みである「脊柱管狭窄症」による体の不調に焦点が当てられた。手術を経ても左足のしびれや踏ん張りの効かなさが残るという氏に対し、角田氏が体のバランスをチェック。指2本で腕を押し下げるだけでバランスを崩す鹿取氏の姿に、角田氏は「出力が落ちている」と指摘する。さらに歩行分析を行い、足が上がらず大腰筋で持ち上げる「大腰筋歩行」になっていると分析。「脊柱管が狭窄するような歩き方になっている」とし、根本的な改善の必要性を説いた。



レジェンド投手の知られざる理論と満身創痍の過去、そして現在も続く体との対話が垣間見える、興味深い内容となっている。