NHK、イラン情勢変化で急きょ対応 日本語のラジオ国際放送を「24時間、切れ目なく」臨時送信
NHKは、イランでの情勢の変化にともない、きょう3月1日から、日本語によるラジオ国際放送「NHKワールド・ラジオ日本」を現地向けに、24時間短波による「臨時送信」で開始した。
アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃で、現地では、インターネットや国際電話がつながりにくい状況となり日本語の情報源が限られる事態となっている。NHKは、現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、短波による日本語のラジオ国際放送「NHKワールド・ラジオ日本」の臨時送信を、日本時間の3月1日午前11時半から始めた。
「ラジオ日本」の短波放送は、中東向けは通常、1日あたり6時間の放送だが、今回の事態を受けて特別に放送枠を拡大し、24時間、切れ目なく放送する。NHK「ラジオ第1」の内容に加え、現地向けの安全・安心情報を随時届ける。
周辺国などインターネットが利用できる場合は、NHK国際放送のホームページで日本語によるニュースを、テレビとラジオの同時と見逃し・聴き逃し配信で提供。「安全確保のため信頼できる情報の取得にご活用ください」としている。
