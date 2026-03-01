「お使いのデバイスは正常です」PK戦でDAZNが異例の説明。いつ蹴るの？ 時が止まったかのような“34秒”に「長い」
主審が「ピッ」と笛を吹く。それからボールがネットを揺らすまで、実に34秒だった。
２月28日に行なわれたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第４節のG大阪対清水の一戦。２−２で迎えたPK戦、先攻の清水の３人目は宇野禅斗。ボールをセットし、助走を取る。10秒、20秒...まだ蹴らない。宇野も、GKの東口順昭もほぼ動かない。実況は「時が止まったような」とコメントする。
試合を配信した『DAZN』の公式Xが、このシーンを公開。「長い」と書き出し、「お使いのデバイスは正常です」と説明。宇野のPKは成功。「駆け引きを制しホッ」とも綴る。
なお、PK戦は５−４でG大阪が制した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】宇野のPK「長い」。GK東口も動かず。壊れた？「お使いのデバイスは正常です」
