「お使いのデバイスは正常です」PK戦でDAZNが異例の説明。いつ蹴るの？ 時が止まったかのような“34秒”に「長い」

「お使いのデバイスは正常です」PK戦でDAZNが異例の説明。いつ蹴るの？ 時が止まったかのような“34秒”に「長い」