Photo: 岡本玄介

食パンがどんどん消費されます。

ちゃちゃっと朝食を済ませたい、小腹が空いた、子どもがオヤツを欲しがっている…なんてこと、ほぼ毎日ありますよね。

調理をするのは面倒ですが、余った食材で軽食が作れるなら願ったり叶ったりです。

超お手軽ホットサンド

そんなときは、3COINSの「電子レンジ用ハーフホットサンドメーカー」の出番。食パン1枚と具材があれば、レンチン数分でサクサクのホットサンドイッチが作れる時短アイテムです。

Photo: 岡本玄介

ヘルシー系もこってり系も、しょっぱい系もスイーツ系も、お好みで何を挟んでも全部ウマい。食卓から食パンが次々と消えていきます。

さっそく作ってみよう

我が家でオヤツに作ったのはあんバターサンド。写真のように半面だけ具材を載せて折りたたみ、立ててチンすること3分半。

Photo: 岡本玄介

Photo: 岡本玄介

Photo: 岡本玄介

見事な焼き目のホットサンドが完成です。出来立てはケースも結構熱くて、開くときもヤケドに注意。食べるときもアッツアツです。

Photo: 岡本玄介

しょっぱい系もウマい

別の機会には、スライスチーズ、スモークチキンの上にメキシカンなサルサを塗ってみました。テキトーに作っても美味しいし、小腹を満たしてくれます。

Photo: 岡本玄介

Photo: 岡本玄介

美味しく食べるために

チーンと完成したらすぐ出して開かないと、水分でシナっとしてしまいます。せっかくサックりできるので、ここは気を付けたいところです。

またバターやハミ出たソース類は、ケースから溶けたり漏れ出てしまいがち。下にお皿などでキャッチすると、レンジのトレイを汚しません。

食洗機で丸洗い

外のケースはシリコン製で、中のプレートはセラミックコーティングされた鉄アルミメッキ鋼。ラメラメに光ってツルツルの肌触りです。

ケースとプレートは外して丸洗いができますし、食洗機も乾燥機もOK。お手入れの手間すら楽チンです。

Photo: 岡本玄介

スリコにしてはお高いけれど

お値段はスリコだけど2,750円。オマケで6種のメニューが載ったレシピ集が付属します。きっと一生モノになると思うので、長く使うほど良コスパです。

時短になるし、レンジなのにサクサクで満足度も高くて、どれも美味しい。たった2〜4分の加熱なのに、耳の端っこは煎餅くらいガリガリになってビックリしますよ？

Source: 3COINS