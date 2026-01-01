2026年3月5日12:00から13:00まで、オンラインでAIエージェント実装ウェビナーが開催されます。

主催はAIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリーです。

データ基盤づくりとナレッジ活用を同時に学べる構成で、業務実装まで見据えた内容になっています。

アイスマイリー「AIエージェント即戦力化実装ウェビナー」

開催日時：2026年3月5日（木）12:00〜13:00開催形式：オンライン開催主催：株式会社アイスマイリー参加費：無料申込締切：2026年3月5日（木）11:00

アイスマイリーは、AIポータルメディアを軸に企業のAI導入を支援する運営会社です。

同社が運営する「AIsmiley」は、月間300万PVと掲載製品数500以上を持つ国内最大級の情報プラットフォームです。

今回のウェビナーでは、AIが業務で機能する条件をデータ側から整える方法を、先端企業2社の知見で整理します。

AI-Readyデータ基盤設計の要点

解説企業数：2社配信時間：60分

テーマの中心は、AIが参照しやすい形で社内データを整備する「AI-Ready」設計です。

RAGやナレッジ検索はモデル性能だけでなく、データ構造と更新運用で精度差が出やすい領域です。

そのため、検索対象の粒度設計や情報更新フローを先に決めることが、回答品質の安定化に直結します。

PoC段階で止まっていた活用が実務運用へ進むかどうかを分ける、最初の分岐点になる設計項目です。

RAG活用から自律型運用へ進める実装観点

対象領域：5領域（DX・情報システム・生産技術・品質管理・SCM）

本ウェビナーは、RAG導入後に「実務成果へつながりにくい」という現場課題に焦点を当てています。

単発の検索補助にとどめず、部門業務へ組み込むための設計思想を押さえる構成です。

非エンジニア部門でも回せる業務自動化の進め方が示されるため、現場展開の解像度を上げやすくなります。

特に生産技術やSCMのように判断速度が求められる領域では、データ整備と運用設計の同時実装が重要です。

登壇者構成から見る実務ナレッジ

登壇者数：3名

登壇はdivの杉山了紀氏、フライウィールの荒井美能留氏、ファシリテーターの小牧紘氏で構成されています。

杉山氏は法人向け研修と社内SEでの生成AI活用を重ねた経験を持ち、教育と実務の接続に強みがあります。

荒井氏は事業開発とデータ活用支援の実績を持ち、経営課題にAIを落とし込む観点を提示します。

導入設計と事業実装の両視点がそろうため、検討段階の企業でも社内議論に使える材料を得やすい構成です。

参加前に確認したい申込条件

申込単位：1名

参加登録は1名ごとに必要で、複数名を一度にまとめて申し込む形式には対応していません。

登録には会社メールアドレスが必要で、フリーアドレスでの申し込みは対象外です。

事業競合企業や個人事業主の申し込みが制限される場合もあるため、事前確認が重要です。

参加登録は当日11:00まで受付中。

AI導入の議論を「検証する段階」から「成果を出す段階」へ進めたい企業に適した内容です。

データ基盤と運用設計を同時に押さえられるため、部門横断での実装方針をまとめやすくなります。

短時間で実務論点を整理できるため、年度計画にAI施策を組み込む直前の情報収集にも使いやすいセミナーです。

【現場で動く生成AI設計を短時間で具体化できる！

アイスマイリー「AIエージェント即戦力化実装ウェビナー」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催日時と参加費を教えてください。

開催は2026年3月5日（木）12:00〜13:00で、参加費は無料です。

Q. 申込の締切時刻はいつですか？

申込締切は2026年3月5日（木）11:00です。

