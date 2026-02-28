Ado、自身初“実写MV”公開 約300カットで紡いだ迫力映像完成「結構攻めたシーンが多い」【ビバリウム】
【モデルプレス＝2026/02/28】歌手・Adoの新曲「ビバリウム」のMVが、2月28日に公開された。自身初となる“実写MV”となっている。
新曲「ビバリウム」は、2⽉26⽇に発売した⾃伝的ノンフィクション⼩説「ビバリウム Adoと私」を元に作られた楽曲。Adoのライブでバンドマスターを務める⾼慶“CO-K”卓史が編曲を担当。⾃⼰否定に苦しみながらもどこかに光を求めるAdoの⼼の叫びをボカロックに昇華させ、歌った1曲となっている。（modelpress編集部）
◆Ado「ビバリウム」実写MV公開
ミュージックビデオは映像ディレクターの林響太朗氏が監督を務め、ACROBAT FILMの大野瑞樹氏がプロデューサーを担当。歌い手として、ひとりの人として、向き合い続けてきたその姿勢を、過去の鬱屈な記憶と不屈の精神、そして未来への希望を織り交ぜて、楽曲内の言葉や残響が表現された約300カットで紡がれた迫力のある映像に仕上がっている。
◆Adoコメント
初めての実写で、しかも私自身が出演している今回のMVは、ものすごく見応えがあるのではないかと思います…所々で結構攻めたシーンが多いので、リスナーの皆さんは少し困惑してしまうかもしれませんね…（笑）個人的には水の中のシーンも私が演じているので、そこは本当にしっかり見ていただきたいです（とても濡れたので）。それから走っているシーンなんかは自分としてはちょっと必死なのが面白くて…でも実際ヒールで走るのは大変でした…（笑）ですが、楽曲｢ビバリウム｣と小説「ビバリウム Adoと私」にとって、本当に本当に大切な作品になったと思います。どんな形であっても私であることには変わりません。是非たくさんご視聴ください！
◆林響太朗監督コメント
「覚悟」を、この楽曲から感じました。そして今、実写で撮影をするという姿勢にも繋がっていることに腑に落ちて、共に挑戦しました。生み育てた音楽を歌い手として、ひとりの人として、向き合い続けてきたその姿勢を、未来への希望を織り交ぜて楽曲にある言葉や残響から迫力を持って表現したい。そう思って一枚一枚紡いでいきました。是非。
◆大野瑞樹プロデューサーコメント
「Adoは、私なんです。」彼女から受け取ったその覚悟の言葉を大切に、あらゆる心の叫びや感情を、映像という箱に一緒に閉じ込めました。もがき苦しみながらも決して挑戦を辞めることのない彼女の現時点（イマ）を、是非。
【Not Sponsored 記事】