シャネルは、2024年12月3日22時（日本時間）に、2024/25年 メティエダール コレクション ショーを開催しました。Courtesy of CHANEL夕暮れ時の幻想的な西湖で発表されたCHANEL 2024/25年 メティエダール コレクションは、 まさにパリから杭州へつづく夢の旅。歴史ある都市でありながら、テクノロジーの中心地 でもある杭州を舞台にした今回のコレクションは、ガブリエル シャネルが愛したアンティークの コロマンデル屏風からイン