欧州サッカーの25-26シーズンもまもなくクライマックス。欧州の頂点をかけて、30日にパリ・サンジェルマンとアーセナルが激突する。そんな中で、PSGの少し変わった“アーセナル対策”が注目を集めている。昨季クラブ史上初のビッグイヤーを手にした勢いそのままに、今季も決勝まで一気に駆け上がった王者PSG。バイエルンやチェルシーを相手に1試合5得点を記録するなど、圧倒的な破壊力を見せている。そのため、今季プレミアリーグ