吉本新喜劇の小寺真理（34）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新。この日発売された1st写真集「こんなん、好きになってまうやん。」（KADOKAWA）から、衝撃のオフショット写真を投稿した。



【写真】珠代姉さんにケアしてもらう衝撃ショット 至近距離すぎるｗｗｗ

小寺は「小寺真理 1st写真集 ～こんなん、好きになってまうやん～ 発売日です！」と写真集の発売を報告。続けて「撮影前は珠代姉さんが私のおしりを何度もケアしてくれました」と同じく吉本新喜劇所属で人気芸人の島田珠代とのエピソードを明かした。



投稿には、そのエピソードの様子も写真で投稿。ランジェリー姿の小寺のお尻周りを、島田が至近距離でケアするインパクト抜群のオフショット写真となっている。この写真にはファンからも「珠代サンにケツを向ける女」「何してんねん」「これケアなの!?」「珠代姉さんのケア、もはや専属スタッフやん」といった声や、「珠代パンティーテックスは本来これのことなのか？」「パンティーテックスの極意！」と、島田の持ちギャグを想起する人の声が寄せられた。



小寺は2009年にNSC大阪校・女性タレントコース5期生として入学。2010年に吉本発ガールズユニット「つぼみ」に参加。1期先輩の山口綾子とお笑いコンビ「りんごあめ」を結成も解散。13年に行われた「吉本新喜劇金の卵７個目オーディション」に合格、14年4月に吉本新喜劇デビュー。愛称は「こてまり」。この日発売された1st写真集では、人生初のランジェリー姿など大胆姿を披露している。



（よろず～ニュース編集部）