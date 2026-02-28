季節毎にテーマを変えて登場するアフタヌーンティーが大人気の『The Living Room with SKY BAR（ザ リビングルーム ウィズ スカイバー）』。シンフォニー豊田ビル内のホテル『三井ガーデンホテル名古屋プレミア』18階に位置する、地上80mのモダンオリエンタルレストランです。

3月1日（日）から登場する「いちごと桜のスプリングアフタヌーンティー」は、心華やぐ春仕様♪ 4月30日（木）までの期間限定なので、お見逃しなく！

いちごと桜の自家製スイーツを堪能

今シーズンのアフタヌーンティーは、春の訪れを思わせる華やかなラインナップ。いちごと桜を使⽤した⾃家製スイーツは彩り豊かで、見るだけで心が躍ります♪

おすすめのメニューは、桜餡とアーモンドをたっぷり使用した焼き菓子「桜のパンドジェンヌ」と、濃厚なミルクジュレに苺とロゼワインを合わせた爽やかなジュレを重ねた「苺ミルクのジュレ」です。そして、旬のシラスとあおさをふんだんに使用し、塩気の強いフェタチーズを合わせた「シラスとあおさのピタパン」にも注目！塩味を効かせたセイボリーとのコントラストも楽しめます。

ドバイの7つ星ホテルでも提供されているロンネフェルト紅茶ととともに、上質なひとときを過ごしませんか。

◆メニュー

【デセール】

スコーン 桜餡＆フランボワーズぺパン(ソース)／バウムクーヘン／ミニフィナンシェ／いちごのギモーブ／マカロンピスターシュ／苺と桜のロールケーキ／苺とピスタチオのタルト／ムースピスターシュ／苺のショートケーキ／苺ミルクのジュレ／苺のクレープ／桜のパンドジェンヌ／桜餡と苺のミルフィーユ仕立て

【セイボリー】

季節のスープ／本日の野菜ムース／名古屋コーチン卵と鰻のキッシュ／ミニ味噌カツ 特製味噌ダレ／シラスとあおさのピタパン

【ウェルカムドリンク】

チェリーブロッサム(アルコール/ノンアルコール)

【ドリンク（フリーフロー）】

モルゲンタウ／ロージーローズヒップ／ダージリンサマーゴールド／アッサムバリ／ルイボスクリームオレンジ／ゲットザパワー／トロピカルオレンジ／イングリッシュブレックファースト／フルーティーカモミール／グリーンドラゴンロンジンチャ

※仕入れ状況により、メニュー内容は変更となる場合あり

アフタヌーンティー概要

【提供期間】

2026年3月1(日)～4月30日(木)

【提供時間】

14:00～16:30（最終入店15:00）

【料金】

平日4,500円(1名)※土日祝日は4,800円

【内容】

スイーツ12種、スコーン1種、セイボリー5種、ウェルカムドリンク、カフェ/紅茶/ソフトドリンク各種

名古屋の中心で贅沢なティータイムを

JR名古屋駅から徒歩5分ほどの好立地に位置する、シンフォニー豊田ビル内のホテル『三井ガーデンホテル名古屋プレミア』。その18階にあるのが、ランチからティータイム、ディナーまで楽しむことができる『The Living Room with SKY BAR』です。絶好のロケーションの中、東地中海の中東料理をモチーフに、東海4県の食材を使用したモダンオリエンタル料理がいただけます。昼は開放的な名古屋の街並みを眺めながら、夜は幻想的な夜景に酔いしれながら、シェフが自由な発想でアレンジした色とりどりの料理を堪能してみませんか。

▼公式サイト

https://www.livingroom-skybar.com/

ホテルステイで余韻を味わって

特別な日には、レストランでアフタヌーンティーを堪能した後に、ホテルステイを楽しむのはいかがですか？

客室は、全室19階以上！名古屋の煌めく夜景を望むことができます。さらに、雲海をモチーフにしたアートが彩る空間で1日の疲れを癒す、宿泊者専用の大浴場も。

上質なリフレッシュタイムを過ごしてみませんか。

店舗名：三井ガーデンホテル名古屋プレミア

住所：名古屋市中村区名駅4-11-27シンフォニー豊田ビル18階

電話番号：052-446-5422(受付10:00～22:00)

営業時間：14:00～16:30（最終入店15:00）

定休日：無休

公式サイト：https://www.gardenhotels.co.jp/nagoya-premier/