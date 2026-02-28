一度の成功体験が地獄の始まり!?「パチンコの負けはパチンコで取り戻す」人生を狂わせる「依存症」にゾッ【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「借金を取り戻すためにはギャンブルで勝てばいい」と、適度なところでやめられないのがギャンブル依存症。最近は、オンラインカジノが主流でスマホで簡単にできてしまうこともあり、若者の依存症も増えているという。今回は三森みさ(@mimorimisa)さんが描く「だらしない夫じゃなくて依存症でした」のなかから「ギャンブル依存症編」をピックアップする。
漫画家の三森みささんは、アルコール依存症を描いた「母のお酒をやめさせたい」や、カフェイン依存、ゲーム依存症などを題材にした啓発漫画を手掛けてきた。カフェインをやめた際の副作用を描いた作品をきっかけに、「依存症」をテーマにした本作「だらしない夫じゃなくて依存症でした」を描くことになったという。
ギャンブル依存症について、三森さんは「脳の本能的な部分が狂い、理性と本能が混在して判断が難しい」と語る。「自分は依存症かも」と認識できている段階はまだ初期で、進行すると危機感を抱きながらも「やめたくない」という思いが同時に生じるという。理性と本能が1つの頭のなかで絡み合い、「本当は気づいているけれど、やめることができない病気です」と説明する。
施設や自助グループへの取材を重ねるなかで、ギャンブル経験者ほど依存症のリスクが高い傾向が見えてきたという。若いころから経験が多いほど危険性は増すが、人生のつらさから逃れるためにのめり込み、発症に至るケースが多いそうだ。三森さんは「苦しみから逃れるために…という方の話ばかり聞いていますね」と明かしてくれた。
治療薬がないことから、「『やめ続ける』ことでトラブルや損失を防ぐ」という理解が大切だと三森さんは強調する。本作を通して「回復は可能だ」と伝えたいと語り、「いま依存しているのであれば、そんな自分を罰さないでほしい」と呼びかけた。
ほかにも、自身の性犯罪被害や虐待の後遺症と向き合った経験をもとに、「トラウマ問題」を扱うルポ漫画も描いている三森さん。本作「だらしない夫じゃなくて依存症でした」とあわせて、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：三森みさ(@mimorimisa)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。