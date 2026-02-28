東京都心など一気にスギ花粉がピークとなっています。今日28日(土)は、強風・快晴・気温上昇と花粉が飛びやすい気象条件3Kが勢ぞろいで、大量飛散のサインである「花粉光環」が東京都内で見られます。明日3月1日(日)も関東、東海、九州など縦横1センチに100個以上の「極めて多い」予想です。花粉の大きさや特性、今後の見通しを知って万全な対策をとりましょう。

スギ花粉は一気にピークへ

東京都内では2月13日(金)にスギ花粉が飛散開始(※)となり、22日(日)は東京都心でも今シーズン初めて、1平方センチメートルで100個以上の「極めて多い」を観測。関東地方で「春一番」となった23日(月・祝)は東京都心で143.8個/cm2、青梅市では263.3個/cm2を観測しました(東京都アレルギー情報naviより)。





スギ・ヒノキの花粉ピーク予測

広い範囲でスギ花粉がピークとなるのは3月上旬から中旬の見込みです。ピークの期間は10日間から1か月ほどでしょう。



ヒノキ花粉のピークは3月下旬から4月上旬で、ピークの期間は5日間から2週間ほどの見込みです。



この先、3月にかけて寒暖を繰り返し、急に暖かくなる日には花粉の飛散量が急増するでしょう。スギ・ヒノキともピークの時期は例年並みの予想です。



晴れる日や雨の翌日は花粉の飛散が非常に多くなります。外出時の対策はもちろん、玄関先で衣服や髪についた花粉を落としてから室内に入るなど、家の中に花粉を持ち込まないようにしましょう。

花粉の大きさやランクは?

花粉の粒子は直径約30μmです。髪の毛が直径100μm程度なので、髪の毛の1/3くらいの大きさです。肉眼では見えませんが、大量に集まると黄色い粉のように空中に舞っているのが見えます。ちなみに、黄砂粒子の大きさが約4μm、PM2.5は直径約2.5μm以下です。



また、花粉のランクですが、縦横1センチ(個/cm2)で100個以上が「極めて多い」です。ちなみに、過去のピーク時をみると東京都心でも500個以上/cm2観測する日もあります。



【花粉ランク】

•極めて多い:100個以上(※2024年新設)

•非常に多い:50個以上、100個未満

•多い:30個以上、50個未満

•やや多い:10個以上、30個未満

•少ない:10個未

花粉飛散量の多い時間帯は?

花粉が多くなる時間帯は、その日の気象条件によって変わりますが、都市部の場合、一般的には「昼前後」と「日没後」に多くなるといわれています。



これは早朝、日の出とともに雄花が開き、放出された花粉が風に乗って都市部にやってくるタイミングが「正午ごろ」であること、そして日中、上空高くまで舞い上がった花粉は日没のタイミングで地表付近まで降りてくるためと考えられています。



花粉症の方は窓が開けるのを控えたり、洗濯物を部屋干しにするなど対策がかかせませんが、花粉飛散量が少ない夜間や雨の日など、空気の入れ替えをするとよいでしょう。花粉が大量に飛ぶ時間帯を知り、少しでも快適に過ごしましょう。