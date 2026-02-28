渡辺美奈代、試作カレーなどボリューム満点の夕食メニュー公開
歌手でタレントの渡辺美奈代が25日、オフィシャルブログを更新。試作中のカレーを取り入れたボリューム満点の夕食メニューを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
19日に更新したブログにて、オリジナルのカレー粉作りに着手したことを明かし、３月のcooking会に向けてカレーを試作していることを報告していた渡辺。
この日も、「試作中」と題してブログを更新すると「カレーの試作中」とつづり、鍋で煮込まれた色鮮やかなカレーの写真を披露。
続けて「簡単ごはん」と題したブログでは、「今夜は 試作のカレーとステーキピラフ あと サラダとなめことお豆腐のお味噌汁でした〜」とボリューム満点ながらバランスの取れたこの日の献立を紹介。ガーリックチップを添えた肉厚ジューシーなステーキが乗ったピラフの写真も公開した。
これらの投稿にファンから「もう、見るからに美味しそう」「完成したらレシピ教えてくださいね」「盛りつけ…綺麗」「食べたくなります」「嫁に見せてつくってもらぉお〜」などの声が寄せられている。.
