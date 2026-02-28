女性プロレスラーでタレントの上原わかなが22日、自身のインスタグラムに投稿した写真が話題になっている。



【写真】エゲつないスポブラハイキック 鍛え抜いた「努力」の証しの引き締まったボディ

上原は東京女子プロレス所属の現役レスラー。2023年にデビューし、25年9月に上福ゆきとのタッグ「Ober Eats」で第19代プリンセスタッグ王座を獲得した。また、テレビ東京系「デカ盛りハンター」に出演し、大食いタレントとしても注目を集めている。



投稿されたのはスポブラ姿で繰り出した右のハイキック。軸足の左が地面から垂直に伸び、蹴った右足とは一直線に近い。ウエストからのぞくのは割れたシックスパック。筋肉、体幹、ボディバランス、すべてが鍛えられた証しの見事なカットで、揺れる長い髪も美しい。



「"努力は裏切らない"」と書き出した上原。「この日の撮影のために 身体、仕上げました！」と鍛錬の成果だと明かし、「大食いロケもあってバランスの調整が難しかったけれど自己管理をストイックに努めました」とボディを作り上げた日々を振り返った。



8日に「週刊プレイボーイ」(9日発売)にグラビアが誌面に掲載されることとデジタル写真集「BEYOND」の発売を告知し、オフショットを添えて投稿していた上原。ファンに「まだ見ていない人、絶対見て欲しい！！」と呼びかけた。



非の打ちどころのないショットをフォロワーも絶賛。「スゲ～な」「綺麗に蹴りが決まってカッコいい」「めちゃカッケ～」「お見事」「力強さと美しさに満ちています」と称賛のコメントが並ぶ。さらに「まさにプロ根性！」「努力しないとそこまでならない」と尊敬の声も寄せられていた。



