「週プレ」で巻頭グラビア

昨年、自身の病気を公表し話題になったタレントの井口綾子（28）。幼いころから「芸能界への夢」を持っていたという。大学時代には、「週刊プレイボーイ」で巻頭グラビアを飾った。その時の異名は「モッツァレラボディ」。インパクトのあるネーミングだが、これにより「涙の家族会議」が行われたのだった。（全3回の第2回）

＊＊＊

【写真】「モッツァレラボディ」と言われたモデルの頃、青学時代には「肩出しドレス」姿も。当時から「美少女」…幼少期、小学、高校の井口綾子

芸能界に憧れたのは小学生の頃。雑誌「ピチレモン」や「Seventeen」を愛読し、「この世界に入りたいな」と思っていたという。憧れの人は、モデルの桐谷美玲だった。

しかし、厳格な父親からは「芸能界は危ない場所だから」と猛反対された。高校時代に「Seventeen」のオーディションで書類審査を通過した際も、その後に進むことを許されなかった。

「私は高校を辞めてでも、オーディションを受けたいと思ったんですが、父からは『芸能界でも学歴は武器になるから、芸能界に入るには、きちんと高校を卒業して大学に行ってから』と言われました」

青山学院大学に進学後、意欲的な挑戦を続けた。大学1年生の時には、学生モデルオーディションを受けたのを機に、雑誌「週刊朝日」の女子大生表紙モデルに抜てきされる。翌年には、AbemaTVで学生キャスターも務めた。

大学2年の時には「ミス青山コンテスト2017」に出場し、準グランプリを獲得した。ここでようやく、反対していた父も「知名度もついて、ここまできたんだったら、いいよ」と認めてくれた。その後、芸能事務所に所属し、本格的な芸能活動が始まった。

一躍脚光を浴びたのは、2018年の雑誌「週刊プレイボーイ」でのグラビアデビューだった。そこでは、色白でもっちりした肌質から「モッツァレラボディ」というキャッチコピーをつけられた。

「発売された誌面を見て初めて、自分が『モッツァレラボディ』と呼ばれていることを知ったんです。事前に何の相談もありませんでした（笑）。『マシュマロボディの進化系か、まあいいか』と思っていましたね（笑）。でも、そのネーミングのおかげで『モッツァレラの……』と言えば思い出してもらえることが多かったので、とても気に入っています」

タレントと家業の二本柱

しかし、この華々しいデビューが家族に波紋を広げることになる。父は「まあ、いいか」と渋々オッケーしてくれたが、祖母が大反対した。

「『芸能界をやめるか、井口家から出ていくか』という話になってしまったんです。絶縁の危機でした。それで家族会議が行われて、色んな人が涙を流して、最終的に（芸能活動を）許してもらいました」

そこからタレントとしてテレビに出るようになり、バラエティ番組などで活躍するようになる。小池栄子や若槻千夏のように、グラビアからバラエティへ、そして演技へ――それが王道ルートだと思っていた。

当時、20代半ば。バラエティ番組では「爪痕を残そう」と必死だった。本来の自分よりも背伸びをし、攻撃的なキャラクターを演じて周囲に噛みつくこともあった。今思うと、恥ずかしくて、見返せない感じだという。

その後、少し仕事をセーブし、2024年からは父親が経営する美容室「EXCEL」で経営を学び始めた。芸能活動と並行して、美容室で求人や新規店舗のプロデュース、商品のEC販売などを手掛ける。さらには、経営者の話を聞くYouTubeや、事業承継をした経営者の話を聞くラジオ番組のMCもしている。

昨年、「子宮頸部高度異形成」という病気で手術を受けたことを公にした。

「以前は無理をしていましたが、今は肩の力を抜いています。面白いことはプロの芸人さんに任せ、私は私のできる範囲を頑張ればいい。最近は病気を公表したこともあって、検診の啓発をするイベントに出させてもらったりしています。タレントと家業の二本柱ですね」

＊＊＊

井口綾子（いのくち・あやこ）

1997年、神奈川県出身。タレント、モデル。青山学院大学在学中にミス青山準グランプリを獲得。2018年に「週刊プレイボーイ」でグラビアデビュー。バラエティ番組などで活躍する一方、家業の美容室経営にも携わる。

デイリー新潮編集部