©DARK13製作委員会・ABCテレビ

TJBB初のホール規模ライブ！

劇中ゲストに、WOLF HOWL HARMONY・LIL LEAGUE・KID PHENOMENONが参戦決定！

DARK13プロジェクトアンバサダーを務めるTHE JET BOY BANGERZによる、初の単独ホールライブ『THE JET BOY BANGERZ SPECIAL LIVE 2026「Let’s Dance～DARK13～」』のチケット一般発売が、本日2月28日（土）より開始！ TJBBの圧倒的なダンス＆ボーカルパフォーマンスに加え、ドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』の世界観をリアルに体感できる特別な構成となっている。

★ドラマの世界が蘇る！？ 一度きりのスペシャル舞台パートを上演！

ドラマさながら、TJBB扮するゾンビたちがトラブルを起こした人間を裁く……？ライブの枠を超えた劇的な演出で、観客を『DARK13』の世界へ引き込む。

★豪華ゲスト参戦！ NEO EXILEの仲間たちが劇中ゲストとしてTJBBと共演！

劇中のゲスト（人間役）として、TJBBと共に切磋琢磨するNEO EXILEのメンバーの出演が決定！

【東京公演】

3月30日（月）：WOLF HOWL HARMONY（SUZUKI、HIROTO）

【兵庫公演】

4月27日（月）：LIL LEAGUE（岩城星那、岡尾真虎）

4月28日（火）：KID PHENOMENON （山本光汰、岡尾琥珀）※14:30公演

（夫松健介、川口蒼真）※19:00公演

各グループの「実話」をもとに書き下ろされたオリジナルストーリーのゾンビ舞台劇、この日限りの”ドグマクラス”が再開校！ TJBBとNEO EXILEが織りなす、前代未聞のゾンビ・エンターテインメント。その歴史的な瞬間を、ぜひ会場で！

■ライブ詳細

THE JET BOY BANGERZ SPECIAL LIVE 2026「Let’s Dance～DARK13～」

<東京公演>

2026 年 3 月 30 日(月)東京ガーデンシアター

開場 17:30 開演 18:30

お問合せ:キョードー東京

TEL:0570-550-799 (平日/11:00~18:00 土日祝 /10:00~18:00)

<兵庫公演>

2026 年 4 月 27 日(月) 神戸国際会館こくさいホール

開場 17:45 開演 18:30

2026 年 4 月 28 日(火) 神戸国際会館こくさいホール

開場 13:45 開演 14:30 開場 18:15 開演 19:00

お問合せ:サウンドクリエーター

TEL:06-6357-4400 (月~金 12:00~15:00 ※祝日を除く)

＜チケット料金＞

全席指定

\10,450(チケット代 \9,500＋税)【来場者限定プレゼント付き】

■ドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』第８話 「漫才師篇」あらすじ

ドグマクラスへと迷い込んできたのは、直後に二人して死ぬ運命にあることはつゆ知らないお笑いコンビ・お面のひょっとこ次郎（江口直人）とおかめ清（森慎太郎）。ゾンビたちに囲まれた次郎は、水ダウのドッキリ企画に呼ばれたと思い込み、下手なオーバーリアクションでひとり盛り上がるが、清は悟ったように「解散したい」と言い放つ。

“コンビを結成して25年、かつては新人コンテストで優勝したこともある二人だが、鳴かず飛ばずのまま中年に…。このままコンビを続けていいものか思い悩みストレスで胃潰瘍になったネタ作り担当の清と、ネタも考えず呑気に芸人を続けたがる次郎。二人は解散を巡って激しい言い争いになり、あろうことか新人コンテストのトロフィーで一方が相方を殴り殺してしまうのだった…”

ドグマクラスへ来てもなお「漫才で成功したら金持ちになりたい、タワマンに住んで、女にモテたい」と能天気に話す次郎に対して、相方を地獄に落としてでも解散したいと言い切る清は、ついにヒツジ（KOTA）の能力を使うことに。“未来を見ることができる”というヒツジに「今後、俺たちが売れるかどうかを知りたい」と頼む清。しかし、ヒツジが能力を発動するためには“ある条件”があり…。

ヒツジの能力発動を待つ間、次郎は清がやる気を失くしてしまい一切ネタを書かなくなったことを吐露。そして、清もまた胸に秘めていた解散の理由を語り始めるのだった。そんな中、次郎の担任ゾンビ・サル（TAKUMI）が清に対し“嘘を見抜く”能力を発動させるのだった！ はたして、次郎に隠し続けていた清の秘密、そして明かされる真実とは いよいよその能力を発動させたヒツジが見たのは二人の意外な未来！？



『DARK13 踊るゾンビ学校』

ABCテレビ（関西） 毎週日曜深夜0時10分

テレビ朝日（関東） 毎週土曜深夜2時30分

★ABCテレビでの放送終了後、TVer・ABEMAで見逃し配信！

★TELASA、FOD で全話配信！

ドラマ『DARK13 踊るゾンビ学校』主題歌「Let’s Dance」を表題に収録したEP「Let’s Dance」も好評発売中！

CD購入 https://tjbb.lnk.to/YO7j0x 配信 https://tjbb.lnk.to/uqHpDR

【TVer番組ページ】 https://tver.jp/series/srs48u7lad

【番組公式ホームページ】 https://dark13project.com

『DARK13 踊るゾンビ学校』LINEスタンプが販売開始！



TJBB & DARK13 公式キャラクターの LINE スタンプが 販売開始！ TJBB 扮するイケメンゾンビたちをモチーフにしたオリジナルキャラクター&つい使いたくなる劇中セリフなどが、バラエティ豊かなLINE スタンプに！

【発売日】2026年2月28日（土）

【価格】LINE STORE 250円（税込）／ LINE スタンプショップ 100コイン

【購入URL】https://line.me/S/sticker/33072418

『AMAZING COFFEE』×『DARK13』スペシャルコラボ開始！

©DARK13製作委員会・ABCテレビ

EXILE TETSUYA氏がプロデュースするエンターテインメントコーヒーショップ「AMAZING COFFEE」と「DARK13」がスペシャルコラボ！ ドラマの世界観を再現した限定ドリンクやフード、DARK13 BLEND（コーヒー豆）が登場。TJBBのメンバー自らが試食を重ね、細部までこだわり抜いて監修した自信作！

さらに期間中、対象商品をご購入いただいた方には、「DARK13 お札型カード」をプレゼント

©DARK13製作委員会・ABCテレビ

【開催期間】2026年2月28日（土）～ 3月23日（月）

【コラボ店舗】中目黒店・大阪店・豪徳寺店・名古屋店・AMAZING ￢COFFEE ONLINE（コーヒー豆のみ）

【メニュー】ドグまっ茶ラテ (ホット/アイス) \900(税込)

DARK13 ブレンドコーヒー (ホット/アイス) \750(税込)

DARK13 BLEND (エチオピア・コロンビア・グアテマラ) 100g \1,800(税込)

ド⿊ごまっ茶ワッフルバー \980(税込) ※中目黒店限定

ドグまっ茶パフェ \980(税込) ※大阪店限定

どろ～りドグマサンド 単品\950(税込) / スペシャルver.\1,550(税込) ※豪徳寺店・名古屋店限定

【URL】https://www.amazingcoffee.jp/news/detail/925