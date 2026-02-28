万能ではないよ。ってところは覚悟かと。

まもなく出るのでは？ と登場がささやかれている低価格MacBook。これまでの噂によると、それはiPhone用のA19チップ（iPhone 17と同じですね）を採用したMacBookになると予想されています。

iPhoneのチップでMacBookを作るとどんなPCになりそう？ 期待と懸念点

SEか、Proか。来る3月4日、新型MacBookはどっちに振れる？

PC向けのMチップではなく、iPhone用のAチップとのことで、処理能力では既存のMacたちには及ばないことが予想できますが、MacRumorsが伝えるところによると、単純な処理性能の差だけでなく、8つの制限があるとのこと。

どれもリーカーからの情報や、未確定な話なので、話半分に聞いておいてくださいね。そのうえで紹介しますと…。

1．画面の最大輝度は控えめ：最大ディスプレイ輝度は、MacBook Airの500nits を下回る可能性があるとのこと。 2．True Tone なし：周囲の光に合わせてディスプレイの色と輝度を調整するTrue Toneなし。 3．ストレージは最大512GB：ストレージも256GBと512GBというシンプルな構成。教育機関向けには128GBも？ 4．ストレージの速度は控えめ：ストレージ用SSDは、MacBook AirやMacBook Proと比べて、速度は遅い 5．急速充電なし：急速充電はサポート外。ただし、具体的に何Wという数値は謎です。 6．キーボードにバックライトなし：バックライトのないシンプルなキーボードになりそう。 7．高インピーダンスのヘッドフォンはサポートしない：プロ用オーディオ機材との接続は注意が必要ですね。 8．N1チップは搭載されていない：Apple開発のN1チップ（通信用チップ）は非搭載。代わりに、MediaTekのチップが搭載される可能性が高い。

といった制限になるようです。

最初に言ったようにこれが本当なのか？は謎です。

でも、本当だと仮定して予想すると、ポジション的にはあくまでも低価格な廉価版モデル。兄貴分たちには及ばないところがあるのは当然という割り切りを感じますね。

でも、そのうえで、「この作業ならこれで十分」というところを見つけていくMacになるのかなぁって思うんです。それはそれで楽しいところだと思うし、用途を限定すれば輝くヤツになりそう。

僕、昔そういう子とお付き合いしていたこともあります。12インチ MacBookちゃんって言うんですけどね。

彼女の精神的後継機がでるなら、それはそれでお付き合いしてみたい気がしているんですよねー。

【こちらもおすすめ】

GIZMODO テック秘伝の書 1,650円 Amazonで見る PR PR

Source: MacRumors

【噂まとめ】来るぞ、iPhone 17e。日本時間3月2日深夜に発表か？（2/27 更新）