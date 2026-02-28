Lexarはサッカー・アルゼンチン代表チームの公式グローバルパートナーとして活動しており、関連したブースを展開していた

CP+2026のLexarブースに、「SILVER PLUS microSD 2TB」が展示されていた。4月頃の発売を予定している。価格は未定。

容量2TBのmicroSDカードは、市中ではまだ珍しい存在。加えて読み出し255MB/秒、書き込み180MB/秒と高速なのが特徴となっている。

アクションカムなどに適するとしているが、スタッフによるとLexarとしての技術力をアピールする機会にもなっているとのこと。

ブースには「世界最速」として展示されていた

右がSILVER PLUS microSDシリーズ。左はBLUE Plusシリーズ

SILVER PLUS microSD

また、読み出し速度170MB/秒の最大2TB「BLUE Plus」シリーズも用意する。

BLUE Plus

加えて、販売中のmicroSDXC Expressカードも展示されていた。カメラではまだ対応品はなく、現状では「Nintendo Switch 2」の外部ストレージとして利用できる。

microSDXC Express対応の「PLAY PRO」シリーズの展示

PLAY PROシリーズ