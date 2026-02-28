かつてモナコやインテルでプレイし、フランス代表では1998W杯とEURO2000制覇に貢献したユーリ・ジョルカエフ氏。知名度は決して高くないかもしれないが、実はジョルカエフ氏の息子もサッカー選手なのだ。



息子の28歳MFオアン・ジョルカエフは、現在イタリアのセリエDでプレイしている。フランスのモンペリエやナントのリザーブチームを経て、スコットランドのセント・ミレン、スイスのSCクリーンスなどを経て、昨夏にセリエDに所属するウニオーネ・サンレーモに加入した。





現在サンレーモはセリエDの8位に位置していて、ジョルカエフ氏の息子オアンが目指すのはセリエCへの昇格だ。今回オアンは伊『Gazzetta dello Sport』のインタビューに答えているが、究極の目標として父ユーリ氏がプレイしたインテルに加入することを挙げている。「僕にとって今季は初めてのイタリアでのプレイだ。イタリアのミラノにおいて父はアイドル的存在だ。今では父が僕の1番のファンになってくれていて、毎試合のようにスタンドに来てくれる。それでも苗字は関係ない。オアンとして下のカテゴリーから始めていくつもりだ。父はドリブルもしてゴールも決め、アシストもするタイプだったけど、ピッチでの振る舞いや姿勢という点で僕たちは似ているよ。イタリアにこのまま残り、プロ選手としてチャンスを掴んでいきたい。いつかセリエAでプレイできるかもしれない。インテル入り？それは夢だね」現状では厳しい目標かもしれないが、今季オアンはセリエDで8ゴール6アシストと結果を出している。28歳と中堅世代を迎えているが、父も戦ったセリエAの舞台で戦える日はくるだろうか。