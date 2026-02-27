バンテリンドームでの中日戦前の円陣で中村悠平が声出し

野球日本代表「侍ジャパン」の中村悠平捕手（ヤクルト）が27日、バンテリンドームでの中日との壮行試合前の円陣で声出しを務めた。前回大会で飛び出た大谷翔平投手（ドジャース）の“名言”を丸パクリ。まさかの展開にファンから「さりげなく大谷弄ったな」「思い切りパクってんじゃないか」と爆笑の声があがっている。

2023年の第5回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の決勝・米国戦前に、大谷が発した「憧れるのをやめましょう」という言葉は大きな話題を呼んだ。そんな伝説の名言を、前回大会の決勝で最後に大谷とバッテリーを組んだ元相棒が強奪した。

中日戦前の円陣で中村は「最後に一つだけ。憧れるのをやめましょう。いいですか！ さあ行こう！」とそっくりそのまま拝借。大谷の目の前で堂々と放たれたパクリ発言に、当の大谷らナインも大爆笑だった。

本大会と同じ午後7時開始となる一戦を前に、チームの士気と雰囲気を一気に高めた中村の声出し。SNS上のファンもこのまさかのシーンに大ウケの様子だった。映像を見たファンからは「中日戦で憧れるのを辞めましょうしぬ」「思い切りパクってんじゃないか」「言いたかったのか」「中村悠平、さりげなく大谷弄ったな」「中村悠平の円陣www」といったツッコミのコメントが相次いで寄せられていた。本番に向けて、チームの雰囲気の良さと結束力の高さがうかがえるワンシーンとなった。（Full-Count編集部）