「GU」×『ジョジョの奇妙な冒険』初コラボ！ ジョナサン＆ディオの因縁の始まりがTシャツに
「GU」と『ジョジョの奇妙な冒険』による初コラボレーションアイテムが、4月24日（金）から、全国の「GU」店舗およびオンラインストアで発売される。
【写真】全デザインかっこいい！ 「GU」×『ジョジョの奇妙な冒険』コラボ一覧
■人気キャラが集結
今回登場するのは、「ファントムブラッド」から「スティール・ボール・ラン」までのキャラクターやモチーフなどをデザインしたスペシャルコレクション。
「ファントムブラッド」からは、ジョナサン・ジョースターとディオ・ブランド―、石仮面で作品の因縁の始まりを表現したTシャツがラインナップ。
また、「戦闘潮流」のジョセフ・ジョースターとジョセフの武器アメリカンクラッカーをイメージした1枚や、「スターダストクルセイダース」の空条承太郎とスタンドのスタープラチナや、バックの首元部分にジョースター家の象徴の星マークを配置したTシャツなどもそろう。
さらに、「ダイヤモンドは砕けない」の東方仗助と仲間たちのバンド風Tシャツ、「黄金の風」のジョルノ・ジョバァーナのグラフィックTシャツ、「ストーンオーシャン」の空条徐倫とスタンドのストーン・フリーを使用し、糸になる能力を表現したTシャツも用意。
その他、3月に配信される「スティール・ボール・ラン」から、ジョニィ・ジョースターと星のモチーフを組み合わせたホワイトと、ジャイロ・ツェペリが愛馬ヴァルキリーに乗って駆け抜ける迫力をスプラッシュモチーフで表現したダークグレーの2色のTシャツを展開。
加えて、「スターダストクルセイダース」の総柄デザインと、「スティール・ボール・ラン」のジョニィ・ジョースターをイメージし、星柄の総柄に蹄鉄と馬のワンポイント刺しゅうを施したオープンカラーシャツも並ぶ、ファン必見のコレクションとなっている。
