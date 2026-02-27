ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋

野球日本代表「侍ジャパン」が27日、中日との強化試合（バンテリンドーム）に臨む。3月開幕のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇を目指し、大谷翔平投手（ドジャース）も合流。この試合にメジャー組は出場できないが、試合前のフリー打撃に登場。29スイング中、11本の柵越えを披露したが、驚いたのはファンばかりではない。対戦相手の中日の選手たちもだった。その様子がネット上で注目を集めている。

同じプロ野球選手であることを忘れさせてしまう。吉田正尚、鈴木誠也のメジャー組に続き、大谷がバットを持ってグラウンドに姿を見せると、スタンドのファンは大歓声。そして、中日ベンチも続々と選手が出てきた。フリー打撃に臨むと、3スイング目で今季から設けられるバンテリンドームのテラス席へ。さらにその後、豪快にスタンドへ運び、場内を沸かせた。

2回り目はバックスクリーンにも運び、最後のワンスイングで広いバンテリンドームの右翼4階席へ。衝撃的なアーチを描き、球場をどよめかせた。3回り目は鈴木も負けじとパワーを見せつけ、バックスクリーンへ。後で打つ大谷はまたも強烈な打球。ベンチ前で座って見つめた中日の選手たちも唖然とした様子だった。4回り目もパワーを見せつけ、打撃練習を終えると拍手で包まれた。

ボスラー、カリステら外国人選手も見守った中日ベンチからは「うわ、エグイ！」「ヤバすぎ」などと驚きの声が続出。思わず笑うしかない状態で、スマホで撮影してた藤嶋健人投手は「野球やっててよかった」「（投手は）防弾チョッキ着た方がいい」「マジで感動する」と拍手し、「生きててよかったー！」と絶叫しながら裏へ戻っていった。

ネット上には「大谷を見る中日の選手て毎回かわいいね笑」「中日ドラゴンプロ選手なのに、大谷さんのせいで憧れの選手をみる野球少年に見えちゃう笑」「今回はベンチから出てきて座っちゃってるの草」「中日の選手座って大谷みてんのかわいい」などの声があふれた。



