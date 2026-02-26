この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「気付いた？」ネタバレ有！ドラマ『再会』考察、なぜ4人が揃うのか？万季子逃走の真意と直人釈放の謎をトケルが鋭く分析

ドラマ考察系YouTuber「ドラマ考察 トケル orz」が、「【再会】第７話ドラマ考察 ネタバレ有 なぜ4人でいる？万季子の逃走先がバレる理由！直人は釈放される！ 竹内涼真 井上真央 原作既読！感想 Silent Truth」と題した動画を公開。竹内涼真主演のテレビ朝日系ドラマ『再会 Silent Truth』について、第7話の放送内容と次回予告映像を基に、独自の視点で今後の展開を考察している。



動画内でトケル氏は、まず佐久間直人（渡辺大知）が証言を一転させ「犯人は自分ではない」と主張し始めた意図について分析。これは自身の保身ではなく、拳銃を持って逃走した岩本万季子（井上真央）に警察の目を向けさせ、「万季子を安全に確保してもらうため」の行動であると推察した。警察が全力を挙げて万季子を追う状況を作ることで、最悪の事態を防ごうとしたのではないかという見立てだ。



また、次回予告に含まれていた、飛奈淳一（竹内涼真）、直人、万季子、清原圭介（瀬戸康史）の4人が並んで歩いているシーンに着目。万季子が警察に逮捕されていればこのような状況はあり得ないとし、「淳一たちが先に万季子を見つけた」ことを示唆する映像だと指摘した。では、なぜ警察よりも先に同級生たちが発見できたのか。トケル氏は原作小説の内容を踏まえ、淳一の恋人である今井博美（北香那）が逃走中の万季子たちと偶然遭遇し、その情報を淳一たちに伝えた可能性が高いと独自に考察を展開した。



さらに、万季子が拳銃を持ち出した理由についても言及。「罪から逃げたいというよりも、この拳銃を隠さないといけない」という想いがあったのではないかと推測。23年前の事件で使用されたとされる拳銃を隠滅することで、4人の友情を守ろうとした可能性や、逮捕を覚悟した上で弟の正樹（三浦綺羅）との時間を過ごしたかったのではないかなど、万季子の切ない心理を読み解いた。



トケル氏は、ドラマ版では原作と異なる描写や展開が含まれる可能性にも触れつつ、次回の第8話で事件の真相や拳銃の謎がどこまで明らかになるのか期待を寄せている。