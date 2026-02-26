グレード拡充で幅広い層に訴求

三菱自動車のタイ法人は2025年11月28日、現地生産の3列シートSUV「パジェロスポーツ」に新グレード「パジェロスポーツGT」を追加設定し、タイ国際モーターエキスポ2025で初公開しました。

パジェロスポーツGTは、タイ向けモデルで既存の「プライム」と「エリートエディション」という2種類のグレード構成に、新たなエントリーモデルとして加わりました。プライムの装備内容を見直し、価格を抑えた点が最大の特徴です。

ベースとなるパジェロスポーツは、かつて三菱の黄金期を象徴した本格SUV「パジェロ」のオフロード性能や耐久性を受け継いだミドルSUVです。そのルーツは1996年に日本で生産・販売が開始された「チャレンジャー」にありますが、現在はASEAN諸国を生産と販売の中心としています。

現行モデルは2015年に登場した3代目で、ピックアップトラックの先代「トライトン」と共通のラダーフレーム構造を持つことが特徴です。ボディサイズは全長4840mm×全幅1815mm×全高1835mm、ホイールベースは2800mm。最低地上高はスズキ「ジムニー」を超える219mmを確保しています。

パワートレインは最高出力184馬力、最大トルク430Nmを発生する2.4リッター直列4気筒ディーゼルエンジンに6速ATを組み合わせ、FWD（前輪駆動）を採用。室内は2-3-2のシートレイアウトで7人乗りとなっています。

GTグレードでは、ワイヤレス充電器、シートのランバーサポート、リアの12.1インチモニターといった利便装備が省略され、エクステリアでは18インチホイールが切削光輝＋ブラックからシルバー仕上げへ、インテリアでは計器パネルがフルデジタルからアナログメーターへと変更されました。ボディカラーはホワイトとダークグレーの全2色です。

価格は113万9000バーツ（約572万円）に設定され、上位のプライムグレードより25万バーツ（約125万円）安価になっています。

実用性を維持しながらもコストを最適化した新グレードGTの投入により、同社はパジェロスポーツをより幅広い層に訴求していく考えです。

※ ※ ※

パジェロスポーツの日本国内導入に関しては、具体的なアナウンスはありませんが、2025年に一部でパジェロが国内復活すると報道されているほか、2026年1月には「東京オートサロン2026」の場で、三菱自動車 取締役 代表執行役社長 兼 最高経営責任者である加藤 隆雄氏は、「2026年には、本格的なオフロード性能を持つ新型クロスカントリーSUVを投入する計画です」とコメントしています。

なお、パジェロスポーツとプラットフォームを共有するトライトンは先にフルモデルチェンジしており、パジェロスポーツの刷新も近いと予想されています。

今回登場したGTグレードは、現行パジェロスポーツの生産終了に向けた動きとも捉えられ、今後の動向に注目が集まります。