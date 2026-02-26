スケルトンなポータブルCDプレイヤー。2人同時に聴けて、音質も選べて5,000円台
最近めっきり聴かなくなっていたCD。アナログ回帰とはいえ、そのニーズに応える媒体はレコードやカセットテープになっていて、CDはもっとも日の目を浴びなくなっている気がします。
そんなこんなでCDプレーヤーが家にないんだけど、あのCDを久しぶりに聴きたいんだよな〜という人に、サンコーの「スケルトンポータブルCDプレーヤーSK-25」（税込5,680円）が高コスパでピッタリです。
2人同時にCDを聴くことも可能
13.5cm四方、重さは約250gとコンパクトで軽量。どことなく懐かしいスケルトンな仕様に目を惹かれます。確かにこういうCDプレーヤー、平成にあったな〜という感じ。
そんなレトロ感を楽しめつつ、この価格帯にしてはけっこういろいろなことができちゃうのがポイントです。まずUSBによる充電式で、microSDからも再生が可能。また、3.5mmイヤフォンジャックが2個搭載されており、同じCDを2人で聴くことができます。使うか使わないかはさておき、コンセプトとして尖っていますよね。
イコライザーもあり意外と多機能
そのほかの機能としておもしろいのは、曲内の任意のポイントを指定して、リピートさせられるというもの。実用的なシーンとしてはCDで語学を勉強するときなどでしょうか。再生スピード調整ボタンと合わせればさらに効果的。お気に入りの曲のお気に入りの箇所をずっとリピートし続けるということもできます。
また、プレーヤー自体にイコライザーが搭載されており、「EQ」ボタンを押すことでBASS→POP→JAZZ→ROCK、と音質を変えることができます。本格的なイコライザーと比べるものではありませんが、こうした遊びのある仕様を楽しむのも、このプレイヤーならでは。
自宅用のCDプレーヤーとしても使える
イヤフォンジャックのコードを使って自宅のスピーカーに接続すれば、CDプレーヤーとしても使うことができます。
ただひとつだけ些末な問題を挙げるとしたら、スケルトンなのでボタンが見づらいという点でしょうか。ボタンの近くまで目を近づけないと、これが何のボタンか分からない場合がしばしばです。
とはいえ、この価格感でレトロなデザインを楽しむことができるので、眠っているCDを聴きたい人は買い物リストに入れておいても良いのでは。