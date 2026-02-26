万博で注目の「人間洗濯機」販売価格は6000万円 ついに店頭に登場
ヤマダホールディングスは、きょう26日からヤマダデンキLABI池袋本店で「ミライ人間洗濯機」のデモ機展示と洗浄体験、販売を開始した。2025大阪・関西万博で大きな話題を呼んだ全自動入浴装置で、量販店としては初の店頭展開となる。
【写真】カッコイイ！洗練された形状の「ミライ人間洗濯機」
「ミライ人間洗濯機」は、製造元のサイエンスが開発した次世代型のウェルネス機器。ウルトラファインバブルによる洗浄技術と生体センサーを組み合わせ、座るだけで身体と心の両方をリフレッシュできるのが特長だ。万博会場では体験希望者が相次ぎ、注目を集めた。
ヤマダホールディングスは“くらしまるごと”戦略のもと、住まいを軸に幅広いサービスを展開してきた。一方、サイエンスは独自の「トルネードミスト方式」などの特許技術を確立し、ファインバブル技術「ミラブルテクノロジー」を家庭用から医療、農業、工業、介護分野まで広げている。両社は技術と事業領域の親和性を背景に、商品企画・開発で提携している。
LABI池袋本店ではデモ機を展示し、抽選制で洗浄体験を実施する。体験実施日は2026年3月16日、18日、23日、27日、30日。抽選受付期間は2026年2月27日から3月9日までで、ヤマダデンキ公式サイトの特設ページで受け付ける。
製品の販売価格は6000万円（税込）。全国のヤマダデンキ店舗で受け付ける。標準工事費と1年後のメンテナンス費用を含む。医療や介護、ホテルなどへの応用も期待される装置として、万博で体験できなかった人や再体験を望む人に向け、新たな体験機会を提供する。
■製品販売
品名：ミライ人間洗濯機
販売開始日：2026年2月26日（木）
販売価格：6000万円（税込）
販売受付：全国のヤマダデンキ店舗
※標準工事費・1年後メンテナンス費用を含む。
※設置可否などの詳細につきましては店頭にて相談。
