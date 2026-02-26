この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「解説特急(クレカ キャッシュレス)」が「【これは強い】ローソンPontaプラスのメリットと注意点解説→15％還元は容易に実現可能！チャージ利用にも強い！」と題した動画を公開。2025年にリニューアルされたクレジットカード「ローソンPontaプラス」のスペックを徹底解剖し、特定の登録型リボ払いを活用することで、手数料を支払うことなく還元率を大幅に引き上げる攻略法を解説した。



動画ではまず、本カードが「実は優秀なカード」であると評価し、その理由として基本還元率が1％である点や、ローソンなどの特約店で最大15％の還元を受けられる点を挙げた。特筆すべきは、15％還元の内訳に含まれる「楽Pay」登録による＋5％還元だ。「楽Pay」は登録型のリボ払いサービスであり、通常であれば敬遠されがちだが、動画では「ノーリスク、手出し0円で実行できる攻略法」が存在すると明かす。



その具体的な手順は、毎月の支払い上限額をあえて低く設定し、確定した利用額との差額を「繰り上げ返済」するというものだ。これにより、リボ払いの手数料を発生させずに、制度上の還元率アップ特典だけを享受できる仕組みになっている。解説者は「やるだけで特約店での還元率がプラス5%アップするので、是非やるべき」と強く推奨し、ATMや振込手数料がかからないWeb口座引き落としによる返済手順を画面付きで詳細に説明した。



また、本カードは「チャージの起点」としても優秀であり、JAL Payやau PAYへのチャージでもPontaポイントが付与されるため、ポイントの二重取り・三重取りが可能である点も強調された。一方で、AndroidスマートフォンのGoogle Payには非対応であるため物理カードの携帯が必須である点や、Apple Payのタッチ決済では特約店のポイントアップが適用されない場合があるといった注意点も指摘された。



解説者は、リボ払いの設定や毎月の繰り上げ返済という手間は発生するものの、それを補って余りある高還元率とスペックの高さがあると結論付けた。単なるコンビニ用カードの枠を超え、メインカードとしても十分に活用できる一枚と言えそうだ。