生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、キッチンブランド「evercook（エバークック）」から、新生活を彩るメロウイエローのフライパンを、ドウシシャ公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や一部雑貨店など販路限定で2月下旬に発売する。

2012年に販売を開始した「evercook（エバークック）」は、「ずっと使いたくなる」をコンセプトに、保証付きのフライパンや鍋を提供している。累計販売枚数は800万枚（ドウシシャ出荷ベース2025年4月末時点）を超え、多くの消費者に支持を得ている。

今回、ツルすべの使い心地が長持ちするエバークックフライパンで明るく楽しく料理ができるようにと、春らしいカラー「メロウイエロー」を用意した。新生活に合わせて自宅用のフライパンを新調するのはもちろん、贈り物にもおすすめのデザインになっている。





春らしく明るい印象を受けるイエローの中でも、ややグレーを加え落ち着いた色味の「メロウイエロー」を採用した。ハンドルにはナチュラルな木目転写を施し、陽だまりのようなやさしい印象のフライパンを目指した。外面塗装のマットな質感と、フライパン下部に施したラインも相まって、主張しすぎない存在感が見慣れたいつものキッチンをパッと明るくしてくれる。

独自技術のふっ素樹脂コーティングで、ツルすべの使い心地が続く。こびりつきやすい料理である目玉焼きや焼きそば、餃子などもするんと盛り付けができ、油汚れもゴシゴシと力を入れずに落とせる。



「玉子焼きフライパン」

「玉子焼きフライパン」は、玉子焼きはもちろん、お弁当調理や総菜の温めなおしなどちょっとした調理に使いやすい四角いフライパンとなっている。



「フライパン20cm」

「フライパン20cm」は、目玉焼きを焼いたり副菜を炒めたりするのにちょうどよい、小さめサイズ。1人分ならば肉を焼いたり野菜を炒めたりメイン料理も作れるサイズ感になっている。



「フライパン26cm」

「フライパン26cm」は、大きさ・重さのバランスがよく、evercookフライパンで一番人気のサイズとなっている。家族分のメイン料理も一度に作れるサイズ感だという。



「フライパン28cm」

「フライパン28cm」は、深型家族の多い家庭やまとめて作り置きをしたい人におすすめの大容量サイズ。カレーのような煮込み料理や、豚汁のような具沢⼭の汁物もたっぷり調理可能になっている。

同製品はオール熱源対応のフライパン。ガス火はもちろん、IHヒーターにも対応しているので、コンロを選ばず使用できる。

ふっ素樹脂コーティングがはがれにくく、「こびりつきにくい自信」があるから、内面ふっ素樹脂コーティングのはがれには500日保証が付いている。なお、500日保証は本体内面ふっ素樹脂コーティングのはがれが対象（強い火力や空だきによる変形・変色・こげつき、また使用によって発生した傷は対象外)。取っ手の樹脂部分やガラスふたなどは、保証対象外となる。

evercookは接着剤を使わずにふっ素樹脂コーティングをかける、バインダーフリー製法を採用している。フライパンの素材である「アルミニウム」とツルすべの使い心地を実現するために重大な要素である「ふっ素樹脂コーティング」は相性が悪く、剥がれやすい特徴を持っている。そのため一般的なふっ素樹脂コーティングのフライパンは接着剤を使ってこの2つをくっつけているものが多い。しかし、接着剤は熱に弱いため、フライパンとして使用しているうちに接着剤が剥がれ、それによりふっ素樹脂コーティングも剥がれて、こびりつきやすくなってしまう。evercookは接着剤を使わないバインダーフリー製法のため、接着剤の剥がれによるふっ素樹脂コーティングの剥がれは起こらない。また、evercookフライパンは本体のアルミニウム合金の表面に目に見えない細かい突起のある独自のアンカー構造を施しているため、ふっ素樹脂コーティングをつかんで離さない。さらに、フライパン本体のアルミニウムとふっ素樹脂コーティングの間に、アルマイトコーティングを施している。アルマイトコーティングとは酸化被膜のことで、塩分に強いという特徴がある。もし、ふっ素樹脂コーティングに傷がついてしまっても、このアルマイトコーティングのおかげでアルミニウムの腐食を防いでくれるため、こびりつきにくくツルすべが続く。

［小売価格］

evercook IH対応 玉子焼きフライパン13×18cm メロウイエロー：4400円

evercook IH対応 フライパン20cm メロウイエロー：4400円

evercook IH対応 フライパン26cm メロウイエロー：5500円

evercook IH対応 フライパン28cm深型 メロウイエロー：6600円

（すべて税込）

［発売日］2月下旬

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp