乃木坂46川崎桜、リボンで口元を隠しアンニュイな表情 1st写真集先行カット解禁【エチュード】
【モデルプレス＝2026/02/26】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）より、先行カット第7弾が解禁された。
今回解禁されたのは、肩紐に結ばれたピンクのリボンで口元を隠し、アンニュイな表情を浮かべている儚げな1枚。南フランスのニースで撮影された。同写真集は、大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の彼女を切り取った1冊となっている。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
◆川崎桜、アンニュイな表情披露
◆川崎桜、1stソロ写真集決定
