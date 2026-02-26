Image:shutterstock

「折りたたみだから分厚い」という特有の弱点を克服した折りたたみスマートフォンGalaxy Zシリーズ。今年はGalaxy Z Fold8とFlip8の発表が期待されています。

「きちんと閉じられていません」

ネタ元のAndroid Authorityが、Samsungの次世代OSであるOne UI 9のベータ版をじっくり、しっかり、みっちり研究したところ、新機能らしきものを発見。

この新機能は、実に折りたたみスマートフォンらしいもので、画面が適切に閉じられていないときに警告を発する仕様のようです。適切に閉じられていないとは、画面の間にものが挟まってしまっている状況も含まれます。

Android Authorityは、この新機能を示唆するコードとイラストを発見したのですが、イラストはまさに画面にいろんなモノがくっついている状態を表しています。画面を守るという意味では、非常に親切な機能かも。

今年は折りたたみ3モデル？

注目したいのは、「画面に何か挟まってませんか？」というイラスト。…3パターンあるんです。Galaxy Z Fold8と思われるもの、Galaxy Z Flip8と思われるもの、そしてもう1つは今噂されているWide Fold、ですよね？

Image: Android Authority

Image: Android Authority

Image: Android Authority

Galaxy Z Wide Foldとは、Appleが開発中と噂の折りたたみiPhoneのサイズを早くも意識した、幅広画面の折りたたみスマホのこと。アスペクト比が従来のFold/ Flipと異なり、開いたときにタブレットに近いアスペクト比になることでエンタメ視聴やマルチタスクがしやすくなると言われています。

イラストが準備されているということは、やっぱり3モデルリリースが濃厚なのでしょうか。

