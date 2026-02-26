トランプ政策で「中国EVは絶望の淵」へ…！ なぜアメリカは時代に逆行して石油を掘るのか？その過激な言動に隠された「対中戦略」の核心

トランプの「トンデモ発言」の秘密

なぜトランプ大統領は地球温暖化でも石油を掘って掘りまくるのか？

皆さんはこんな疑問を持ったことはないでしょうか。

2050年のカーボンニュートラル達成は、地球の灼熱化を止めるための「最終防衛線」です。これに対し、トランプ大統領は「温暖化は詐欺だ」と言い放って世界を揺るがしています。その過激な言葉の裏には、どんな計算が隠されているのでしょうか。

世界を支配する政治のルールが大きく変わったと世界中の有識者が感じています。これまでの「国際ルールの下でのグローバル社会の発展」という常識が覆り、「大国による力の政治」の時代が訪れたと言われ始めています。

アメリカと欧州が対立するということだけでも、これまでの常識にはなかった事態でしょう。自由主義社会においても世界の秩序が変わり始めています。

この記事では新しい時代のルールの理解の仕方を解説します。

これから10年間の世界は、３つの点で危険な方向へ動いていきそうです。ひとつはロシアやイスラエルが現在進行系で行っている武力行使が容認されるという動き。ふたつめにレアアースや先端半導体、トランプ関税に見られるように大国が貿易を武器に国際ルールを蹂躙する動き、そしてみっつめに気候変動を止めようとしてきた国際協調体制の大幅な後退です。

読者のみなさんからみれば、どれもこれから10年の世界を悪い方向へと向かわせるように感じる動きでしょう。

「なぜ、そんなことをわざわざ起こすのか？ 世界の指導者は何を考えているんだ！」

ということですが、まさに論点はそこにあります。トランプ大統領は何を考えているのかが重要です。

この点こそが世界がどう変わっていくのかを理解していくための最大のポイントなのですが、メディアはあまりこの理由を正面からは教えてくれません。トランプ大統領の悪口を言って、おかしな行動をとっている人だととらえたり、迷惑なことをしている人だと報道しても、この問題の理解は進みません。

彼はなぜ、世間にそう思われる行動をとるのでしょうか？

実はアメリカでもメディアの半分は反トランプの論調です。国民の半分も反トランプといっていいでしょう。しかしここが重要なのですが、アメリカではメディアの残り半分と国民の残り半分はトランプ大統領の考え方を支持しています。

だから２度も大統領選に勝てたのです。

そこでこの記事ではトランプ大統領の考え方を「一旦正しい」ととらえたうえで、その考え方を紐解いていきましょう。

記事の最後には、なぜ地球が温暖化しているのにトランプ大統領は石油を掘れと言っているのかが理解できるようになります。

トランプが「逆張り」を続けるワケ

ではトランプ大統領の考え方を３つの順序で解明していきます。

第一のポイントはこれまでの世界秩序のルールはアメリカにとってはマイナスだったという認識が出発点です。

典型的なファクトは自由貿易が生んだ結果です。経済学の新自由主義派の思想が浸透したこれまでのグローバル経済の世界では、自由貿易こそが世界全体のGDPを押し上げると教えてきました。

実際そのとおりなのですが、過去30年間、世界のGDPが増えたその恩恵のいちばんおいしいところを持って行ったのは中国でした。反対に凋落したのがアメリカの製造業です。

そして、

「それはおかしいじゃないか？」

というのがトランプ大統領の問題提起です。

トランプ大統領の新しい考えは、世界のGDPが最大化するよりも、アメリカのGDPが最大化したほうがアメリカにとっては国益になるというアイデアです。

経済学的にはそのような考えの人がとる政策が保護主義であり、その手段が関税です。そう考えるとなぜトランプ大統領がトランプ関税を武器に各国と交渉に乗り出しているのかが理解できます。

「新自由主義なんてやめてしまえ！」

経済学では保護主義は「悪いこと」だと教えることが多いのですが、ここでは「ただ悪いんだ」で思考を止めるのではなく、「なぜ悪いことをトランプ大統領が推進するのか？」を理解するところまで進めたほうがいいでしょう。

なぜ保護主義が悪いとされるのかは、多くの人たちが得するチャンスを逃すからです。

関税が高くかかると輸入品の価格が上がるので、国民は高くなった輸入品かもともと高い国産品のどちらかを買わなければいけなくなります。ですから生活費が上がって貧しいひとほど苦しみます。

マクロ経済の視点でみると、資源が効率的に使われないため世界全体で経済成長が遅れます。比較優位の原則で考えれば製造業ではコストの低い中国で作った工業製品をアメリカ人が買ったほうが、世界経済全体は成長するのです。

ただ全体でみればマイナスでも保護主義で保護されたひとたちは一時的に潤います。アメリカ国内の製造業とそこで働くひとたちが短期的に恩恵を受けます。

なにしろ競争がやわらぐのですから。

「ディール」という言葉から見えてくるもの

アメリカという国はこれまでの自由貿易の世界では比較優位にあるITと金融で国全体が成長し、比較劣位にあった製造業と農業がその分、割を喰ってきました。トランプ大統領はこの割を喰ってきたアメリカの半分の支持を得て大統領になり、この半分に支持される政策を選んだということになります。

さて、この保護主義の最大のマイナスは、国際的な不均衡と政治摩擦を引き起こすことです。歴史的には大恐慌の後の1930年代に欧米列強が保護主義に走ったことが、欧州の政治を不安定にして、後の大戦につながったとする研究も少なくありません。

まさに世界はそうなる方向に向かっているように見えるのですが、トランプ大統領の目的はあくまで米国の産業の保護に視点があります。これがトランプ大統領を理解するための第一の視点です。

そして、第二のポイントは、トランプ大統領がよく口にする「ディール（交渉）」という言葉から見えてきますが、このキーワードは何を意味するのでしょうか。

つづきは、後編『「中国とEV」がトランプの狙いだった…！脱炭素の「最終防衛線」を後退させるアメリカの「現状変更」、そのヤバすぎる中身』で解説します。なぜ、トランプ大統領が温暖化を無視して石油を掘るのか、いよいよ彼の真意が見えてきます。

