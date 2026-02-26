【同窓会マジック】昔好きだった同級生とデート♡ しかし徐々に違和感を感じて“予想外の展開”に...！
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！同窓会で、昔好きだった同級生と再会。思いがけない告白からデートへと発展し、まさに同窓会マジックと浮かれる主人公を待ち受けていた思わぬ展開とは？
久しぶりの同窓会で再会した彼。ときめきの予感に胸が高鳴る
中学の同窓会に参加したときのことでした。会場には懐かしい顔ぶれが揃っており、そのなかには当時私がひそかに思いを寄せていた同級生の姿もありました。彼も私に気づき、声をかけてくれたのです。
久しぶりに話す彼はすっかり大人っぽくなっており、私の心は中学生の頃のようにドキドキと跳ねていました。昔話に花を咲かせていると、なんと彼から「中学生の頃、ずっと好きだったんだ」という思いがけない告白を受けたのです。
突然の言葉に私は驚きつつも、ずっと心の奥にしまっていた淡い恋心が再び燃え上がるのを感じていました。同窓会の帰り道、彼から「今度、2人で食事に行かない？」と誘われ、私は喜びのあまり舞い上がるような気持ちで承諾。
それからの数日間は、どんな服を着て行こうか、どんな話をしようかとデートの準備で頭がいっぱいでした。まるでドラマのヒロインになったかのような、夢のような日々を過ごしていたのです。
念願のデート当日。完璧な彼に少しずつ見え隠れする小さな違和感
そして迎えたデート当日。待ち合わせ場所に現れた彼は、洗練された服装でとても素敵でした。予約してくれたレストランもおしゃれで、すべてが完璧に思えました。
しかし、席に座って会話が始まると、彼の態度に少しずつ違和感を覚え始めたのです。彼は自分の仕事の成功談や自慢話ばかりを一方的に話し続け、私の近況には一切興味を示してくれませんでした。
昔のやさしい彼とはなにかが違うと感じ、不安が胸をよぎりました。それでも私は、「久しぶりに会ったから緊張しているだけかもしれない」と自分に言い聞かせるようにしていました。せっかくのデートを台無しにしたくないという思いから、彼のご機嫌をとるように相槌を打ち続けていたのです。
しかし、食事の時間が進むにつれて、彼から飛び出す言葉の端々に、私を見下すようなニュアンスが混ざり始めました。胸の高鳴りは徐々に冷めていき、代わりに嫌な予感が膨らんでいくのを感じました。
そしてこのあと、彼がとんでもない発言を...！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部