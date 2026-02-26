【同窓会マジック】昔好きだった同級生とデート♡ しかし徐々に違和感を感じて“予想外の展開”に...！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！同窓会で、昔好きだった同級生と再会。思いがけない告白からデートへと発展し、まさに同窓会マジックと浮かれる主人公を待ち受けていた思わぬ展開とは？

中学の同窓会に参加したときのことでした。会場には懐かしい顔ぶれが揃っており、そのなかには当時私がひそかに思いを寄せていた同級生の姿もありました。彼も私に気づき、声をかけてくれたのです。

久しぶりに話す彼はすっかり大人っぽくなっており、私の心は中学生の頃のようにドキドキと跳ねていました。昔話に花を咲かせていると、なんと彼から「中学生の頃、ずっと好きだったんだ」という思いがけない告白を受けたのです。

突然の言葉に私は驚きつつも、ずっと心の奥にしまっていた淡い恋心が再び燃え上がるのを感じていました。同窓会の帰り道、彼から「今度、2人で食事に行かない？」と誘われ、私は喜びのあまり舞い上がるような気持ちで承諾。

それからの数日間は、どんな服を着て行こうか、どんな話をしようかとデートの準備で頭がいっぱいでした。まるでドラマのヒロインになったかのような、夢のような日々を過ごしていたのです。