夜のひと笑い・こう、復縁した恋人顔出し後の変化明かす いちえ「泣くほど嬉しいんやと思って」
【モデルプレス＝2026/02/25】YouTuberの夜のひと笑い（いちえ、こう）が2月23日、公式YouTubeを更新。こうの恋人・ピンちゃんを顔出し公開した後の変化を明かした。
【写真】登録者数180万人超YouTuber、“顔出し”会社員彼女とのラブラブショット
過去の交際相手で会社員のピンちゃんに破局後も好意を抱いていたこう。その後、ピンちゃんとのデート動画などを上げ、1月21日の動画で告白し、再び交際をスタート。これまで顔を隠して動画に出演していたピンちゃんだったが、同月23日の動画で初めて顔出しをした。
今回の動画でこうは「ピンちゃんが顔出しして、環境というか撮影の感じとかも変わったじゃないですか」と切り出し、「顔出ししてだいぶ変わった部分はありますね」と本音を吐露。いちえはピンちゃんと2人で買い物に行った際のエピソードを披露し、「『ピンちゃんですよね？』って声かけられて、めっちゃ嬉しそうにしてた。ちょっと（目を）ウルウルさせてたから泣くほど嬉しいんやと思って」と、街中でファンから話しかけられた際のピンちゃんの様子を明かした。これにこうも「嬉しがってたと思うで。『最初に声かけてくれた人、自分のカメラでも写真取る』って言ってたもん」と、過去のピンちゃんとの会話を語った。
一方で、有名になったことで生じる負の側面についても言及。ピンちゃんに最近起こった出来事として、こうは「仲良くない子からのLINE」を挙げ、「俺らもあったやん。有名になり始めたら、1回も飲みに行ったことない先輩から『そろそろ飲みに行こうや』って連絡がくる」とYouTuberあるあるを語り、自身の経験を振り返りつつ苦言。さらに、周囲の反応についても「仲良い子に裏で『あんなキャラじゃなかった』『調子乗ってない？』とか絶対言われると思う。YouTuberの登竜門ですよ」と語り、いちえも「仲良い子に悪口言われたり、誰もが通る道だよね」と共感した。（modelpress編集部）
◆こう、恋人・ピンちゃん顔出し後の変化告白
◆こう、YouTuberあるある明かす
