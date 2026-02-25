豪華声優と3周年企画を一気に楽しめる！ハイキュー!!ハイドリ「3周年記念生放送＆豪華ゲーム内キャンペーン」
『ハイキュー!! TOUCH THE DREAM』が、配信3周年に合わせた大型企画をスタートしました。
2026年2月24日からゲーム内キャンペーンが始まり、2月25日20時には記念生放送も実施されます。
アニメ『ハイキュー!!』の世界をスマホで遊んでいる人にとって、育成とコレクションを同時に進めやすい節目になっています。
3周年キャンペーン開始日：2026年2月24日3周年記念生放送日時：2026年2月25日20:00生放送回数：第5回タイトル配信開始日：2023年2月28日
『ハイキュー!! TOUCH THE DREAM』は、アニメ『ハイキュー!!』を題材にしたiOS・Android対応の青春バレーボールゲームです。
ちびキャラ3Dモデルで試合を進めながら、好きな選手を組み合わせて自分だけのチーム編成を作れる点が魅力です。
3周年企画では生放送、抽選会、育成強化イベントが連動し、いつものプレイに新しい目標を足しやすい内容になっています。
3周年記念生放送の出演者と配信内容
配信日時：2026年2月25日20:00MC人数：2名（名塚佳織さん・諸星すみれさん）ゲスト人数：3名（豊永利行さん・木村良平さん・逢坂良太さん）
生放送は烏野高校マネージャー役のMC陣に加え、白鳥沢と梟谷の人気キャラクターを演じる声優が出演します。
番組内では開催中イベントの整理だけでなく、今後のアップデート情報と初公開情報も発表予定です。
バラエティコーナーも用意されており、ゲーム外でも作品世界の空気を楽しめる構成です。
抽選会とログインボーナスで進む3周年施策
抽選会開始予定日：2026年2月26日抽選プレゼント当選人数：合計210名生放送開催記念ログインボーナス期間：2026年2月19日00:00〜2月27日23:593周年カレンダーログインボーナス期間：2026年3月1日00:00〜3月28日23:59
限定イベント「3周年ステージ」と連動した抽選会では、3周年記念クリアポスターまたはビジュアルカードが当たります。
ログインボーナスではプレミアムガチャチケットやプレイヤーの結晶（アイコニック）など、日々の育成で使いやすい報酬を受け取れます。
3月のカレンダー形式ログボでは、7日間の継続ログインでプラチナガチャチケットを狙える設計です。
育成を加速する新章追加と経験値強化
ストーリー新章実装：2026年2月26日11:00チームレベル上限：140→150オートマッチ経験値10倍期間：2026年2月24日13:00〜3月29日23:59ぐんぐん道場3倍期間：2026年2月24日13:00〜3月8日23:59
新章追加で推奨戦力が高いステージに挑めるようになり、既存編成の見直しにも手を入れやすくなります。
レベル上限が150まで解放されるため、育成の天井が伸びて長期プレイの手応えを作りやすい更新です。
オートマッチ10倍と道場3倍を重ねることで、育てたい選手の強化ペースを一段引き上げられます。
復刻キャラ交換と期間限定ミニゲーム
スーパーアイコニック交換復刻期間：2026年3月1日11:00〜4月1日10:59飛べ！ヒナガラス開催期間：2026年2月24日13:00〜3月8日23:59ヒナガラス挑戦回数：1日3回ストーリーモードゴールド4倍期間：2026年2月26日11:00〜3月4日23:59マイルーム掃除報酬3倍期間：2026年2月24日13:00〜3月8日23:59
日向翔陽と孤爪研磨のスーパーアイコニック復刻は、取り逃したプレイヤーにとって編成を整える好機です。
ミニゲーム「飛べ！
ヒナガラス」は1日3回挑戦でき、スコア更新と報酬獲得を日課に組み込みやすくなっています。
掃除報酬3倍とゴールド4倍が同時期に重なるため、キャラ育成とリソース確保を並行しやすい期間です。
3周年施策は、視聴コンテンツとゲーム内報酬が連動している点が大きな見どころです。
生放送で先の情報を押さえながら育成イベントを回すと、限られたプレイ時間でも進捗を作りやすくなります。
よくある質問
Q. 3周年記念生放送はいつ配信されますか。
2026年2月25日20:00から配信予定です。
Q. 3周年抽選会の当選人数は何名ですか。
『3周年記念クリアポスター』または『3周年記念ビジュアルカード』が合計210名に当たります。
Q. チームレベル上限はいくつまで解放されますか。
これまでの140から150まで解放されます。
