『ハイキュー!! TOUCH THE DREAM』が、配信3周年に合わせた大型企画をスタートしました。

2026年2月24日からゲーム内キャンペーンが始まり、2月25日20時には記念生放送も実施されます。

アニメ『ハイキュー!!』の世界をスマホで遊んでいる人にとって、育成とコレクションを同時に進めやすい節目になっています。

ハイキュー!!ハイドリ「3周年記念生放送＆豪華ゲーム内キャンペーン」

3周年キャンペーン開始日：2026年2月24日3周年記念生放送日時：2026年2月25日20:00生放送回数：第5回タイトル配信開始日：2023年2月28日

『ハイキュー!! TOUCH THE DREAM』は、アニメ『ハイキュー!!』を題材にしたiOS・Android対応の青春バレーボールゲームです。

ちびキャラ3Dモデルで試合を進めながら、好きな選手を組み合わせて自分だけのチーム編成を作れる点が魅力です。

3周年企画では生放送、抽選会、育成強化イベントが連動し、いつものプレイに新しい目標を足しやすい内容になっています。

3周年記念生放送の出演者と配信内容

配信日時：2026年2月25日20:00MC人数：2名（名塚佳織さん・諸星すみれさん）ゲスト人数：3名（豊永利行さん・木村良平さん・逢坂良太さん）

生放送は烏野高校マネージャー役のMC陣に加え、白鳥沢と梟谷の人気キャラクターを演じる声優が出演します。

番組内では開催中イベントの整理だけでなく、今後のアップデート情報と初公開情報も発表予定です。

バラエティコーナーも用意されており、ゲーム外でも作品世界の空気を楽しめる構成です。

抽選会とログインボーナスで進む3周年施策

抽選会開始予定日：2026年2月26日抽選プレゼント当選人数：合計210名生放送開催記念ログインボーナス期間：2026年2月19日00:00〜2月27日23:593周年カレンダーログインボーナス期間：2026年3月1日00:00〜3月28日23:59

限定イベント「3周年ステージ」と連動した抽選会では、3周年記念クリアポスターまたはビジュアルカードが当たります。

ログインボーナスではプレミアムガチャチケットやプレイヤーの結晶（アイコニック）など、日々の育成で使いやすい報酬を受け取れます。

3月のカレンダー形式ログボでは、7日間の継続ログインでプラチナガチャチケットを狙える設計です。

育成を加速する新章追加と経験値強化

ストーリー新章実装：2026年2月26日11:00チームレベル上限：140→150オートマッチ経験値10倍期間：2026年2月24日13:00〜3月29日23:59ぐんぐん道場3倍期間：2026年2月24日13:00〜3月8日23:59

新章追加で推奨戦力が高いステージに挑めるようになり、既存編成の見直しにも手を入れやすくなります。

レベル上限が150まで解放されるため、育成の天井が伸びて長期プレイの手応えを作りやすい更新です。

オートマッチ10倍と道場3倍を重ねることで、育てたい選手の強化ペースを一段引き上げられます。

復刻キャラ交換と期間限定ミニゲーム

スーパーアイコニック交換復刻期間：2026年3月1日11:00〜4月1日10:59飛べ！ヒナガラス開催期間：2026年2月24日13:00〜3月8日23:59ヒナガラス挑戦回数：1日3回ストーリーモードゴールド4倍期間：2026年2月26日11:00〜3月4日23:59マイルーム掃除報酬3倍期間：2026年2月24日13:00〜3月8日23:59

日向翔陽と孤爪研磨のスーパーアイコニック復刻は、取り逃したプレイヤーにとって編成を整える好機です。

ミニゲーム「飛べ！

ヒナガラス」は1日3回挑戦でき、スコア更新と報酬獲得を日課に組み込みやすくなっています。

掃除報酬3倍とゴールド4倍が同時期に重なるため、キャラ育成とリソース確保を並行しやすい期間です。

3周年施策は、視聴コンテンツとゲーム内報酬が連動している点が大きな見どころです。

生放送で先の情報を押さえながら育成イベントを回すと、限られたプレイ時間でも進捗を作りやすくなります。

豪華声優と3周年企画を一気に楽しめる！

ハイキュー!!ハイドリ「3周年記念生放送＆豪華ゲーム内キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. 3周年記念生放送はいつ配信されますか。

2026年2月25日20:00から配信予定です。

Q. 3周年抽選会の当選人数は何名ですか。

『3周年記念クリアポスター』または『3周年記念ビジュアルカード』が合計210名に当たります。

Q. チームレベル上限はいくつまで解放されますか。

これまでの140から150まで解放されます。

