Snow Manの目黒蓮が2月24日、自身のInstagramを更新。韓国スキンケアブランド「medicube」のグローバルアンバサダーに就任を報告し、撮影オフショットを公開した。

目黒のグローバルアンバサダーに就任後、日本のみならず、アメリカ、東南アジアなど世界に向けた新グローバルCM「MeMe in N.Y.篇」が現在放送中。目黒は自身のInstagramに「メディキューブのグローバルアンバサダーに就任しました！」「去年の上半期頃にメディキューブさんからお話をいただいたんですが、まずは商品を使わせてもらっていいですか？とお返事すると、快く承諾してくださって気長に待っていただけました」「僕的にとても気に入って、今後も継続して使っていきたいと心から思った」と就任までの経緯も明かした。

また、ドラマの撮影に参加するため1月中旬からカナダに滞在している目黒だが、「世界に向けてもチャレンジしたいと思っていたタイミングでメディキューブさんとのグローバルな取り組みのお話をいただけて内心驚きました」「タイミングってすごいなと思いました」とのことで、海外での活動を通じで商品の魅力を世界中に届けたいという意欲を見せた。

投稿では、広告撮影オフショットを公開。黒のセットアップの目黒が商品を持つ撮影シーンや、一転して白いシャツとジーンズでの撮影、最後はクランクアップの花束を持って笑顔を見せる写真を披露した。

コメント欄には、「かっこよすぎて心臓持たない」「写真全部かっこいい！」「お仕事への姿勢が素敵だね」といったコメントが寄せられている。

（文＝本 手）